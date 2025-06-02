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台灣夏月電價實施迄今36年，但仍有許多民眾認為6月至9月夏月電價是台電藉機調漲。對此，台電澄清，民眾感覺夏月電價高漲主因是冷氣空調用電增加，受到夏月電價因素僅占少數，台電更沒有因此漲電價，全年平均電價仍一致。台電表示，台電從1989年，每年6月至9月仿效美國、日本及英國等電業推動夏月電價機制，迄今已有36年。媒體報導，以夏天每月平均使用500度、1家3口家庭來說，每月電費將增加1100元，比平時多出146元。對此，台電發言人蔡志孟今日特別澄清，每戶夏季電價要一口氣增加1100元，那就要平均每個月要用1200度，那大概只有2%的用戶會超過1200度，根本不可能是平均用戶狀況。他解釋，民眾對於夏月電費高漲，原因有二。第一，因為民眾在夏天會開冷氣，夏月用電量約比非夏月多4成，導致民眾更有感覺電費增加，但全國仍有383萬戶因用電較少完全不受影響。第二，實施夏月電價是反映夏天供電成本差異，因此台電在維持電價費率審議會審定全年平均電價不變的基礎下，藉由調升夏月電價，同時降低供電成本較低的非夏月電價，藉由價格差異差別引導用戶提升用電效率及促進節電。換言之，全年平均電價並沒有因為實施夏月電價而調漲，而是維持一樣水準。蔡志孟表示，台灣用電量都集中在夏月，每年平均用電約300多度，非夏月只有305度，但夏月都會一口氣跑到428度，「冷氣就占一般住宅用電的超過3成。」台電也提供3種不同情境，台灣住宅用電平均為346度、電費為1079元，夏季電費平均增加約478元，其中351元來自於用電量增加，因為夏月電價增加的僅有127元。第二，如果是每用電1000度以下用戶、約占全台灣97%住宅用電戶，夏月用電量357度、電費816元，增加的293元中，有214元是因為用電量增加影響，僅79元來自夏月電價。最後，每月用電量低於700度，占總住宅用戶93%，其每戶夏月用電量310度、電費667元，夏月期間電費增加187元，用電量增加仍是電費增加主因，只有55元才是源於夏月電價。