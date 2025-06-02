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民眾黨「掃除綠衛兵」跟藍營青年軍「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤團體，昨（1）日各自在北投區積極進行第二階段連署最後衝刺。但因罷瑤領銜人張克晉退出，「鮭魚迴游」亦以失敗告終，罷瑤幾乎無望。然而，政治工作者周軒揭露一項重大消息，他表示國民黨罷免吳思瑤的連署書中，竟然又出現造假的情況。周軒指出，剛剛他拿到一份台北市選委會發給中選會的公文，上面是有關於本次台北市立委所有罷免案，第一階段連署書的清點資料。結果有一句驚人的訊息，罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的「被罷免人」，被台北市選委會抓到，不是「吳思瑤」。周軒痛批，這太誇張了，國民黨這些人要罷免吳思瑤，居然連署書上面寫的不是「罷免吳思瑤」？濫竽充數，造假舞弊到這種程度？抄連署書都抄錯嗎？蔣萬安、朱立倫跟黃呂錦茹，知道這些事嗎？黃國昌相挺這樣的罷免團體嗎？賴苡任說明天要上法院了，是不是要跟法官一起好好說一下，這是怎麼回事啊？