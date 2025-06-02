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國民黨426上凱道「戰獨裁」活動，藍委鄭正鈐遭踢爆動員外籍移工到場助陣，但新竹在地養生館老闆娘何姓女子跳出來說自己就是主揪。事後，何女也遭人爆料，涉嫌放高利貸給同鄉、暴力討債，遭新竹地檢署羈押禁見。為此，立法院民進黨團今（2）日召開記者會，嚴厲譴責與此案大有關係的鄭正鈐，其辦公室也緊急發聲駁斥。鄭正鈐辦公室發出聲明指出，鄭正鈐絕非任何不法集團的庇護者，更未曾縱容或包庇任何暴力討債、放高利貸等違法行為。民進黨團記者會中所提出之說法，內容不實，顯為典型選舉操作下的政治抹黑。早在4月30日即已公開聲明表示，鄭正鈐一概不知情，亦未與該場所有任何合作關係，並強調若真有違法情事，應由主管機關與司法單位依法徹查。聲明續指，鄭正鈐一向重視民眾的聲音，對所有陳情皆秉持認真負責的態度處理。經查，民進黨團所稱「受害者」從未與鄭正鈐辦公室或服務處有明確聯繫，也未提出具體情況說明，相關指控顯與事實不符，明顯是刻意混淆視聽，令人遺憾。最後，聲明也強調，對於民進黨團將私人債務糾紛作爲政治罷免操作工具，藉次渲染情緒、蓄意散布不實訊息、混淆視聽、誤導社會大眾，誹謗抹黑之行為，深感遺憾。