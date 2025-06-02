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三峽車禍肇事老翁造成3死、11傷，自己住院搶救13天也傷重身亡，被害人及家屬擔心求償無門，新北市府今日證實，法院已裁准假扣押老翁名下財產，不過有市議員透露，聽說有老翁家屬已經放棄繼承，他擔心後續賠償會有問題。市議員彭一書質詢時，轉達有車禍被害者家屬憂心，余姓老翁過世後，刑事責任無從追究，但傷亡者家屬仍須面對漫長的民事求償過程，而且傳出已有老翁家屬放棄繼承，如果老翁名下確實沒有任何資產，後續該如何賠償？令人擔憂。新北市副市長劉和然今天在議會備詢時表示，新北地方法院裁准假扣押的聲請，市府也承諾，後續會持續陪受害家屬走過求償等法律訴訟程序。法制局局長蔡庭榕說，市府第一時間啟動主案，請律師、社工協助，在5月22日中午之前協同犯罪被害人保護協會遞案完成，假扣押並非公開的程序，無法說明查扣的財產大概有多少。