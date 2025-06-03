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ARKis男團超接地氣 團長Alex暖心都記得這些

▲ARKis成員禾雁凱（左起）、黃崇峻、Alex、伍承慶、Vin、李定、鄭彫秦及東翰，整團身懷16張專業證照，使得他們在粉絲黏著度上，增添了不少接地氣的頻率。（圖／踢帕娛樂提供）

有藉於此，記者在與ARKis訪談時，深刻感受到「親民」這一點。或許是他們正處於能稱為「小大人」的人生階段，也或許是從選秀時期培養至今的熟識度，ARKis用自然、純真及放鬆的姿態，分享著身為偶像男團的私下一面，時而放聲大笑，時而共感焦慮，也一起鼓勵彼此。記者感受且相信，是他們天生性格使然，才能夠於工作、粉絲之間及採訪過程中，釋出自身善良與可愛的樣貌。

ARKis大爆料 東翰遭退群！Vin被指國民出軌對象

▲Alex（左4）直呼許多粉絲「移情別戀」愛上Vin（左3），笑稱根本是「國民出軌對象。」（圖／踢帕娛樂提供）

ARKis不忘初心是「原來的少年」 攜粉絲珍惜當下

▲李定（右4）出道後生活主場景從學校轉成了職場，「以前覺得很稀有、沒想過的事情，現在居然做到了。」（圖／橘子集團提供）

自選秀節目《原子少年2》發跡的男團「ARKis」2024年12月29日正式出道，8位成員Alex 、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、東翰及李定也在今年3月12日發行首張專輯《ARK》，受到廣大迴響與支持，才結束於越南擔任VBA開幕賽表演嘉賓的他們，先前全員接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享道不同於工作敬業的私下一面，東翰曾因不愛看手機訊息，非但遭退出通訊群組，還讓鄭彫秦無奈找不到人，而Vin則被Alex爆料太多粉絲「移情別戀」愛上他，直呼簡直是「國民出軌對象」，一來一往的打鬧互動，顯見彼此感情默契十足。ARKis除了歌唱與舞台魅力相當有水準之外，更令人詫異的是，8位成員都是各領域的奇才，整團身懷16張專業證照，伍承慶1人就有7張證照，黃崇峻則手握4張，其中1張證照足已獲得韓國舞蹈教師的資格，而家中開設建設公司的Vin，也有3張建築設計類證照，並曾在工地當過主任，以上事跡使得ARKis在粉絲黏著度上，增添了不少接地氣的頻率。團長Alex無疑是穩定軍心的核心一角，暖心體貼的性格，從其清楚還原對其他成員的第一印象中見微知著，「那天上完課，大家都不認識，伍承慶就來跟我講話，你好我叫Alex，我有看你唱歌的影片！」Alex也笑說黃崇峻跟國小模樣判若兩人；改變最大的則是Vin及禾雁凱，均從乖乖牌大學生搖身變成時尚潮男。至於對東翰的第一印象？Alex先是聽說他實力很強、很帥，當下直接傻眼問：「蛤？誰？」後來才因為一次巧遇而打招呼認識，「嗯真的蠻帥的，有異能的感覺。」接連，成員們相互爆料彼此私下發生的趣事，東翰公認是最常傳訊搞消失的不二人選，他笑著自招曾因此被經紀人退出通訊群組，「我就是沒有在看訊息，不知道通告時間，就大遲到了。」並解釋說真的不習慣回訊息及接電話，被嚴重叮囑後道歉，「工作一定會接起來，會看事情嚴重性決定。」說到一半，鄭彫秦忍不住補充，「我都會去群組裡面翻聊天記錄找成員們，直接打電話聯絡，我每次都找不到禾雁凱跟東翰的，算了算了。」禾雁凱躺著也中了一槍。被問及想像彼此會如何對待另一半？Alex吐露真心話，坦言自己若是女生會喜歡Vin，「但是他太多女生喜歡了，他現在是國民出軌對象，原本成員們有自己的擔綱，但是大家（粉絲）會突然發現『Vin超帥、好喜歡Vin』，這樣會比較沒有安全感！」隨後Alex再推薦鄭彫秦當作對象，「他是屬於陪伴型的，他會無時無刻、默默陪伴在妳身邊。」黃崇峻點頭如搗蒜喊：「真的，彫秦長輩緣很好，我家人都很喜歡他，我媽說本人很帥！」Alex又低語：「我姐⋯⋯蠻喜歡彫秦的。」盡情地聊到忘我，ARKis好似卸下了「藝人」的身分，宛如回到「原來的少年」那般，成員們紛紛想著當時參與《原子少年2》的初心，又看看坐在身旁的出道夥伴⋯⋯「出道前、後最大的差別又是什麼呢？」黃崇峻率先分享，壓力變大是必然，好在團員們都有著互補及療癒的功效；伍承慶將其視為專業工作，並希望這份熱愛能維持下去；Alex認為自身心態上差異最多，「從1個人到團體，從表現自己到怎麼讓團體變得更好？」禾雁凱則表示自己變得稍加外向與勇敢。東翰則享受著與喜愛的成員們共處，笑說團內歸屬感令自己感到安心；Vin以驚嘆的語氣說著，從前認為「夢想只是夢想」，沒想到現在夢想竟然可以當成工作；鄭彫秦也透露自己在心境上轉變許多，「在前期都會覺得自己是炮灰，後來收到很多粉絲鼓勵，心態愈來愈穩固，粉絲真的是精神支柱。」最後，李定誠實地說，生活主場景從學校轉成了職場，「以前覺得很稀有、沒想過的事情，現在居然做到了。」可同時又覺得自己獨處的時間大幅減少，只想好好地珍惜當下。