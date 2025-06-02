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日本北海道於2日凌晨2時52分發生規模6.3的地震，20分鐘後又發生規模4.7地震，北海道自5月下旬以來連日發生地震，引發關注。日本氣象廳示警，民眾在平常時就應做好準備。根據NHK報導，自5月以來，北海道連續發生規模4以上地震，其中包括2日凌晨在北海道十勝地區外海發生的地震。5月31日，位於東北方約100公里處的釧路海岸發生了芮氏規模6.0地震；5月23日浦河外海、5月26日十勝南部地區也都觀測到至少規模4的地震。日本氣象廳表示，這一系列地震應沒有關聯，因為這些地震的規模不足以引發其他地震，且彼此震央距離較遠。不過，一系列的地震引發民眾憂心，擔憂千島海溝隨時可能發生大地震。報導提到，2003年北海道十勝外海曾發生規模8.0地震，當時觀測到最大震度6，日本氣象廳提醒民眾在日常應做好準備，如果千島海溝、日本海溝或週邊地區發生芮氏規模7以上的地震，隨後發生大規模地震的可能性很高，屆時將會發布「北海道・三陸外海後續地震注意情報」。「北海道、三陸近海晚期地震預警訊息」是參考2011年東日本大地震兩天前發生的芮氏規模7地震案例，在國家審議委員會與專家共同討論後，於2022年開始實施；若千島海溝、日本海溝或週邊地區發生芮氏規模7以上的地震，將在約兩小時後發佈公告，警告隨後發生大地震的可能性高於以往，建議民眾在維持正常生活同時做好避難準備。北海道大學理學研究院高橋浩晃教授表示，北海道的太平洋一側是日本地震好發地區之一，因此無需過度擔心；他也呼籲再次檢查住家及周遭環境是否做好準備，例如不要將物品存放在高處，以便在發生強烈震動時能夠立即撤離，因為大多數地震都是突然發生的。