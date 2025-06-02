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新冠疫情升溫，外界擔憂急診恐再度出現壅塞。衛福部相關單位今（2）日邀集醫學會相關代表團體召開研商會議。會後由疾管署發言人羅一鈞說明，台灣急診醫學會代表說明，三天端午連假整體候床數並未增加，急診則因基層診所多數在連假時休息，有略為增加情形。急診醫學會仍提醒，若疫情持續升溫，要留意中重症人數增加後，可能會導致急診候床人數提高，導致急診壅塞發生。衛福部因應5月6日立法院厚生會「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會決議，請衛福部與基層醫療代表開會研商公聽會相關結論。衛福部今日邀集5大醫界團體召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」討論。對於新冠疫情現況，羅一鈞說明，會中急診醫學會針對急診狀況報告、討論，因3天端午連假，急診來診人次雖有上升，原因可能來自連假時診所休診關係，而候床情形整體並未增加，反而在大部分醫院減少。羅一鈞表示，根據醫事司提供數字，在6月1日全國急救責任醫院急診就診人次，約2萬7837萬人次；跟5月25日為2萬5521人次，相較下增加9%；整體因應端午連假急診看診確實有增加。羅一鈞說，在等候住院情況，以重度急救責任醫院來說，今日等候住院人次約1360人次、相較5月26日1489人次下降9%。羅一鈞提到，急診醫學會代表仍提醒，急診壅塞主要仍看急診等候住院人數有無變多、無法消化情況，不過現階段並沒有看到壅塞情形變嚴重。另外，羅一鈞指出，急診醫學會提到，局部醫院可能會因為人力配置，須留意有無候床增加情形。也提醒疫情繼續升溫、邁向高峰，後續注意中重症人數增加後，可能導致急診候床人數提高，導致急診壅塞發生。快篩部分，羅一鈞提到，食藥署說明醫用快篩產能一週可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求。疫苗因傳出有醫界反映新冠等疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本。羅一鈞提到，衛福部重視相關議題，疾管署也積極向行政院爭取額外財源挹注。整體而言，羅一鈞表示，基層醫療建議，除了鼓勵基層投入打疫苗、篩檢和開立抗病毒藥物，盼提供誘因並降低行政障礙，讓各縣市疫苗和藥物的配置院所能增加，增進民眾便利性，也有助於分流就醫、減少急診壅塞發生。羅一鈞說明，部長做出指示，針對基層醫療，盼各單位司署全力協助基層投入各項防疫工作，衛福部會加強宣導民眾做預防措施，包括打疫苗、戴口罩、勤洗手，宣導民眾有症狀分流就醫，避免直接到急診。衛福部相關單位，包括疾管署、食藥署及健保署，今日共同邀集中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，由衛福部長邱泰源親自主持，會中就呼吸道疫情現況、疫苗藥物整備情形、落實分級防疫及強化篩檢、快篩供應現況等議題，進行討論。