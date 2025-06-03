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ARKis出道5個月 團長Alex照顧成員無微不至

▲ARKis成員東翰（左起）、伍承慶、Vin、鄭彫秦、Alex、黃崇峻、李定及禾雁凱日前接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／踢帕娛樂提供）

Alex認了壓力大 悲吐想改善失眠：很大的負擔

或許，對ARKis來說，真正的負擔莫過於家庭。正值年少時期的他們，滿腔熱血地追逐著夢想，家人也在無形中成了最大的甜蜜負荷，一方面渴望奔放地自我實現，一方面又期待被所愛親人給認同，有別於《原子少年2》比賽時期，這樣的心情在出道之後更為鮮明。

▲Alex（前排右2）坦言經常失眠睡不好，後來試著把壓力向團員們傾訴，「如果自己苦吞消化，這件事情會變成一個很大的負擔。」（圖／踢帕娛樂提供）

ARKis出道圓夢 最想為家人做的事：陪伴彼此

▲ARKis成員們一一分享最想為家人做的事，真摯又純粹的盼望令人動容。（圖／踢帕娛樂提供）

自選秀節目《原子少年2》發跡的男團「ARKis」由Alex 、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、東翰及李定組成，2024年12月29日出道後，於今年3月12日發行首張專輯《ARK》，除了亮眼的歌唱、舞台魅力之外，成員各自挾帶的高人氣同樣不容小覷，為台灣新世代偶像樂壇注入強力能量。日前ARKis全員接受《NOWnews今日新聞》專訪，團長Alex坦言性格壓抑，從比賽期間至今壓力劇增，時常因為疲累、想太多導致「失眠」，成軍後才意識到想改善問題，「儘量說出來真的比較好，否則自己消化的話，會變成一個很大的負擔。」ARKis首張專輯《ARK》以「諾亞方舟」為主軸，融合了8位成員的性格與特質，選出個別代表的8種動物一起登上這艘承載著希望的方舟，盼望傳遞無畏無懼的信念，而這背後的概念發想，正是團長Alex與公司討論而生，擁有極高洞察力的Alex，能時刻感受其他成員舉止變化，也很了解如何面對他們的情緒，談起忙內李定，Alex語氣與眼神中充滿溫柔，由於對方情緒較豐沛，常因周遭人事物變化受到影響，他深知這一點，因此總特別關注李定，「有時候你會知道這個人可能沒有想講，但是你感受到他狀況不好，可以不用把事情戳破，我會想辦法讓他開心一點，這是我自己關心別人的方法，沒有要他一定要跟我講，但希望他可以好一點。」李定則感性地說，「我平常受到很多Alex照顧，自己覺得很幸運、很感謝，也覺得很溫暖。」宛如兄弟般的情誼實屬難得。聊著聊著，Alex也展現不同於螢幕前的面貌，坦言在外永遠表現得很Chill，事實上並不，回到家後會感到疲累，經常失眠睡不好，「我會思考很多事情，比如一整天在大家面前都很自在，但是躺在床上就會回想一整天的事情，可能李定今天心情不好，我沒有問，回去就會一直想原因，是我們做了什麼事情嗎？還是有什麼事我不知道？」慶幸的是，Alex成軍後意識到自己並非單打獨鬥，試著把壓力向團員們傾訴，不過，記者在與ARKis訪談過程中，看到了叛逆與孝順2者之間矛盾後的「穠纖合度」，好奇詢問之下，成員們一一分享最想帶家人完成的事情，鄭彫秦與媽媽感情甚佳，打趣約定好撒給她500萬現金；黃崇峻心疼媽媽在外租房，且沒有退休金，因此想為其買一間房子安定下來；李定同樣充滿孝心，知道媽媽年輕時喜歡追星，且崇拜的偶像是伍佰，默默許下要帶她親眼見到伍佰的願望。Vin想要媽媽參與自己站上大舞台的光榮時刻，東翰則貪心地細數起來，「我也想要撒錢給我媽，100萬就可以了，也想要買1棟房子。」Alex說到一半不禁感性，「我想要讓爸媽不用再工作，他們年紀也大了，我的夢想是住在20樓以上，有大落地窗、從上往下看有露天游泳池，到地下室還有司機載，想幹嘛就幹嘛。」而禾雁凱希望今年7月能夠帶上家人出國旅遊，由於自己工作關係，漸漸認知到相處時間愈趨減少，希望用最珍貴的時間多多陪伴彼此，最後，從小由奶奶扶養長大的伍承慶，特別有感觸，真摯又純粹的盼望令人動容。