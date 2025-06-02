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新北市五股區御史路一棟公寓傳出命案！28歲童姓男租客今（2）日要搬入姑姑在3樓承租的空屋，但發現房門反鎖，，撬開門後赫然發現一具白骨乾屍，嚇得立即報警。警方到場初步排除外力介入，經查死者可能是5年多前來借住的52歲莊男，確切死因仍待相驗釐清。據了解，報案人童男向警方表示，他原本租住在該棟5層樓透天厝5樓，日前接到屋主61歲黃姓姑姑通知，告知他可以搬到3樓的空屋。童男今天上午11時許至3樓欲進屋時卻發現房門反鎖，撬開後發現門縫都被塑膠膜貼住，屋內竟有1具乾屍躺臥在地，童男見狀嚇得立即報警。而61歲黃姓姑姑5年前將房屋借給52歲莊男居住，最後一次聯絡是在去年清明節，原以為對方已經搬離，所以在3天前通知28歲童姓姪子，可以從5樓搬進3樓入住。不料童男竟發現莊男死在屋內。蘆洲警方獲報趕抵封鎖現場採證，初步勘驗並無外力介入，研判可能為輕生案件。警方表示，黃男生前從事打石工，曾有一段婚姻，警方聯繫莊男子女無果，繼而聯繫莊男的弟弟，但胞弟卻表示不願前來，警方目前仍持續聯繫莊男其他親友，至於莊男確切死因仍待檢警相驗釐清。