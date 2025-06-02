效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣金孫」古林睿煬，明戰將扛起交流戰首場先發重任，就要面對央聯龍頭阪神虎的挑戰，兩聯盟戰績第一球隊正面交手，阪神虎來勢洶洶，首戰就推派陣中「虎之王牌」才木浩人先發，他將是古林睿煬日職一軍生涯5場中遭遇的最強投手，今年3月還曾在面對洛杉磯道奇比賽中，繳出5局無失分好投，還三振大谷翔平，其中指叉球被道奇總教練Dave Roberts特別點名，外媒則認為，才木浩人若透過入札制度挑戰大聯盟，應該會引發爭奪戰。
古林睿煬交手日職「真王牌」 才木浩人還是「交流戰之鬼」
古林睿煬生涯前4場依序對決樂天金鷲、福岡軟銀各2場，樂天方面是瀧中瞭太、岸孝之，軟銀則為上沢直之與前田純，其中岸孝之雖有輝煌成就，但高齡40歲，上沢直之則是去年挑戰大聯盟僅獲2場出賽，在3A成績也不盡理想，而26歲的才木浩人則是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人也是5人中最佳。
才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。
12強預賽壓制中華隊 熱身賽也完全封鎖道奇
或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，還在預賽於大巨蛋先發對決台灣，結果繳出5.2局3安打無失分好投，是該屆賽會上唯一讓中華隊打線感到絕望的投手。
而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，其中關鍵就是拿手的指叉球，幾乎讓道奇打者「看得到卻摸不到」。
才木浩人指叉球太殺 挑戰大聯盟恐引發爭奪戰
才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」
McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，表示他證明了自己有能力、也懂得如何解決世界上最頂尖的那群打者，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」
才木浩人有望提前透過入札制度 挑戰最高殿堂
雖然依照日職規定，才木浩人最快得等到2030年才能取得海外FA球員資格，但按照阪神虎去年透過入札制度將王牌青柳晃洋輸出到大聯盟來看，才木浩人確實有望提早挑戰大聯盟，在此之前，他明天就將與台灣現役最強投手古林睿煬交手，勝敗明天見真章。
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古林睿煬生涯前4場依序對決樂天金鷲、福岡軟銀各2場，樂天方面是瀧中瞭太、岸孝之，軟銀則為上沢直之與前田純，其中岸孝之雖有輝煌成就，但高齡40歲，上沢直之則是去年挑戰大聯盟僅獲2場出賽，在3A成績也不盡理想，而26歲的才木浩人則是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人也是5人中最佳。
才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。
12強預賽壓制中華隊 熱身賽也完全封鎖道奇
或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，還在預賽於大巨蛋先發對決台灣，結果繳出5.2局3安打無失分好投，是該屆賽會上唯一讓中華隊打線感到絕望的投手。
而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，其中關鍵就是拿手的指叉球，幾乎讓道奇打者「看得到卻摸不到」。
才木浩人指叉球太殺 挑戰大聯盟恐引發爭奪戰
才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」
McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，表示他證明了自己有能力、也懂得如何解決世界上最頂尖的那群打者，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」
才木浩人有望提前透過入札制度 挑戰最高殿堂
雖然依照日職規定，才木浩人最快得等到2030年才能取得海外FA球員資格，但按照阪神虎去年透過入札制度將王牌青柳晃洋輸出到大聯盟來看，才木浩人確實有望提早挑戰大聯盟，在此之前，他明天就將與台灣現役最強投手古林睿煬交手，勝敗明天見真章。