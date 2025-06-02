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▲才木浩人曾在去年世界棒球12強預賽對決台灣，最終繳出5.2局無失分好投，完全壓制該屆賽會上火力旺盛的中華隊打線。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

效力日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣金孫」古林睿煬，明戰將扛起交流戰首場先發重任，就要面對央聯龍頭阪神虎的挑戰，兩聯盟戰績第一球隊正面交手，阪神虎來勢洶洶，古林睿煬生涯前4場依序對決樂天金鷲、福岡軟銀各2場，樂天方面是瀧中瞭太、岸孝之，軟銀則為上沢直之與前田純，其中岸孝之雖有輝煌成就，但高齡40歲，上沢直之則是去年挑戰大聯盟僅獲2場出賽，在3A成績也不盡理想，才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」雖然依照日職規定，才木浩人最快得等到2030年才能取得海外FA球員資格，但按照阪神虎去年透過入札制度將王牌青柳晃洋輸出到大聯盟來看，才木浩人確實有望提早挑戰大聯盟，在此之前，他明天就將與台灣現役最強投手古林睿煬交手，勝敗明天見真章。