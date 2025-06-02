「台灣金孫」古林睿煬將在台灣時間6月3日下午17點迎來日本職棒NPB一軍第5場先發，在北海道日本火腿鬥士主場迎戰央聯的阪神虎，這是古林睿煬相隔11天後再登板，就扛起交流賽首戰先發重任，對決阪神虎王牌才木浩人。《NOWnews》為讀者整理出本場比賽的「有線電視、網路平台直播、比賽資訊、對手分析」一覽，趕緊看下去吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽資訊一覽

對戰組合：北海道日本火腿VS阪神虎
比賽時間：6月3日（17：00）
比賽地點：Es Con Field Hokkaido（日本火腿主場）
先發投手：古林睿煬（火腿）VS 才木浩人（阪神虎）

⚾古林睿煬上役賽果、一軍累積成績

效力日職北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，上役為日職生涯第4場先發，再戰福岡軟銀鷹，最終花費100球主投6局被敲6支安打，狂飆9K僅失2分責失分，最終無關勝敗，明戰面對阪神虎挑戰，繼續力拼3連勝。

日期 對手 出賽身分 結果 局數 被安打 三振 四壞保送 失分（自責分）
4/23 樂天金鷲 先發 5.2 9 5 3 7（5）
5/1 軟銀鷹 先發 7 5 10 2 2（2）
5/10 樂天金鷲 先發 9 2 7 0 0（０）
5/22 軟銀鷹 先發 無關勝負 6 6 9 2 3（２）
6/3 阪神虎 先發 - - - - - -
⚾古林睿煬生涯首次對決阪神虎

古林睿煬明天將首度迎接日職獨有的交流賽挑戰，並扛下首戰先發交手央聯排名第一的阪神虎。

日職洋聯戰績表
 

  試合 勝率 勝差
北海道日本火腿 51 29 20 2 .592 -
歐力士 49 25 21 3 .543 2.5
埼玉西武獅 50 27 23 0 .540 2.5
福岡軟體銀行 50 24 24 2 .500 4.5
東北楽天金鷲 50 23 26 1 .469 6.0
千葉羅德海洋 48 17 31 0 .354 11.5
福岡軟銀團隊打擊分析、重點提防打者

阪神虎目前戰績排名央聯第一，也是全日職12球團唯一拿到30勝球隊，打線整體實力不俗，團隊打擊率2成42、全壘打27支與422分團隊得分，全都排名央聯第2。

古林也特別點名同為2000年出生的阪神外野手森下翔太是最大威脅。森下目前以8轟、36打點分別排名中央聯盟第3與第2，是阪神的重要打者。古林表示自己在2023年亞冠賽中曾被森下擊出全壘打，因此這次對決抱持「復仇心態」，期待能成功壓制這位強敵。

另外包含中心打線的佐藤輝明，以及2位巧打派打者近本光司與中野拓夢，都是值得特別關照的打者。

福岡軟銀先發投手介紹

26歲的才木浩人是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人就是古林睿煬日職一軍5場先發中，遭遇到的最強對手。

才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。

或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，還在預賽於大巨蛋先發對決台灣，結果繳出5.2局3安打無失分好投，是該屆賽會上唯一讓中華隊打線感到絕望的投手。

而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，其中關鍵就是拿手的指叉球，幾乎讓道奇打者「看得到卻摸不到」。

才木浩人指叉球太殺　挑戰大聯盟恐引發爭奪戰

才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」

McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，表示他證明了自己有能力、也懂得如何解決世界上最頂尖的那群打者，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」



有線電視、網路平台直播一覽

DAZN 1台（有線電視）：全程LIVE直播
DAZN 3台（MOD）：全程LIVE直播
DAZN OTT（網路平台）：全程LIVE直播
太平洋聯盟TV（網路平台）：全程LIVE直播 

DAZN節目表→點這邊
相關新聞

日職／古林睿煬面對最強對手！才木浩人「一球種」曾殺翻道奇打線

日職／古林睿煬「最警戒的阪神打者」曝光！曾在2023亞冠賽被砲轟

日職／古林睿煬將對決阪神虎王牌才木浩人　去年12強曾壓制中華隊

日職／古林睿煬明對決阪神！不用上場打擊　新庄監督透露「期待」