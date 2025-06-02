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日期 對手 出賽身分 結果 局數 被安打 三振 四壞保送 失分（自責分） 4/23 樂天金鷲 先發 敗 5.2 9 5 3 7（5） 5/1 軟銀鷹 先發 勝 7 5 10 2 2（2） 5/10 樂天金鷲 先發 勝 9 2 7 0 0（０） 5/22 軟銀鷹 先發 無關勝負 6 6 9 2 3（２） 6/3 阪神虎 先發 - - - - - -

試合 勝 敗 平 勝率 勝差 北海道日本火腿 51 29 20 2 .592 - 歐力士 49 25 21 3 .543 2.5 埼玉西武獅 50 27 23 0 .540 2.5 福岡軟體銀行 50 24 24 2 .500 4.5 東北楽天金鷲 50 23 26 1 .469 6.0 千葉羅德海洋 48 17 31 0 .354 11.5





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「台灣金孫」古林睿煬將在台灣時間6月3日下午17點迎來日本職棒NPB一軍第5場先發，在北海道日本火腿鬥士主場迎戰央聯的阪神虎，這是古林睿煬相隔11天後再登板，就扛起交流賽首戰先發重任，對決阪神虎王牌才木浩人。，趕緊看下去吧！對戰組合：北海道日本火腿VS阪神虎比賽時間：6月3日（17：00）比賽地點：Es Con Field Hokkaido（日本火腿主場）先發投手：古林睿煬（火腿）VS 才木浩人（阪神虎）效力日職北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，上役為日職生涯第4場先發，再戰福岡軟銀鷹，最終花費100球主投6局被敲6支安打，狂飆9K僅失2分責失分，最終無關勝敗，明戰面對阪神虎挑戰，繼續力拼3連勝。古林睿煬明天將首度迎接日職獨有的交流賽挑戰，並扛下首戰先發交手央聯排名第一的阪神虎。阪神虎目前戰績排名央聯第一，也是全日職12球團唯一拿到30勝球隊，打線整體實力不俗，團隊打擊率2成42、全壘打27支與422分團隊得分，全都排名央聯第2。古林也特別點名同為2000年出生的阪神外野手森下翔太是最大威脅。森下目前以8轟、36打點分別排名中央聯盟第3與第2，是阪神的重要打者。古林表示自己在2023年亞冠賽中曾被森下擊出全壘打，因此這次對決抱持「復仇心態」，期待能成功壓制這位強敵。另外包含中心打線的佐藤輝明，以及2位巧打派打者近本光司與中野拓夢，都是值得特別關照的打者。26歲的才木浩人是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人就是古林睿煬日職一軍5場先發中，遭遇到的最強對手。才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」