「台灣金孫」古林睿煬將在台灣時間6月3日下午17點迎來日本職棒NPB一軍第5場先發，在北海道日本火腿鬥士主場迎戰央聯的阪神虎，這是古林睿煬相隔11天後再登板，就扛起交流賽首戰先發重任，對決阪神虎王牌才木浩人。《NOWnews》為讀者整理出本場比賽的「有線電視、網路平台直播、比賽資訊、對手分析」一覽，趕緊看下去吧！
⚾比賽資訊一覽
對戰組合：北海道日本火腿VS阪神虎
比賽時間：6月3日（17：00）
比賽地點：Es Con Field Hokkaido（日本火腿主場）
先發投手：古林睿煬（火腿）VS 才木浩人（阪神虎）
⚾古林睿煬上役賽果、一軍累積成績
效力日職北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，上役為日職生涯第4場先發，再戰福岡軟銀鷹，最終花費100球主投6局被敲6支安打，狂飆9K僅失2分責失分，最終無關勝敗，明戰面對阪神虎挑戰，繼續力拼3連勝。
古林睿煬明天將首度迎接日職獨有的交流賽挑戰，並扛下首戰先發交手央聯排名第一的阪神虎。
⚾日職洋聯戰績表
阪神虎目前戰績排名央聯第一，也是全日職12球團唯一拿到30勝球隊，打線整體實力不俗，團隊打擊率2成42、全壘打27支與422分團隊得分，全都排名央聯第2。
古林也特別點名同為2000年出生的阪神外野手森下翔太是最大威脅。森下目前以8轟、36打點分別排名中央聯盟第3與第2，是阪神的重要打者。古林表示自己在2023年亞冠賽中曾被森下擊出全壘打，因此這次對決抱持「復仇心態」，期待能成功壓制這位強敵。
另外包含中心打線的佐藤輝明，以及2位巧打派打者近本光司與中野拓夢，都是值得特別關照的打者。
⚾福岡軟銀先發投手介紹
26歲的才木浩人是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人就是古林睿煬日職一軍5場先發中，遭遇到的最強對手。
才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。
或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，還在預賽於大巨蛋先發對決台灣，結果繳出5.2局3安打無失分好投，是該屆賽會上唯一讓中華隊打線感到絕望的投手。
而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，其中關鍵就是拿手的指叉球，幾乎讓道奇打者「看得到卻摸不到」。
才木浩人指叉球太殺 挑戰大聯盟恐引發爭奪戰
才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」
McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，表示他證明了自己有能力、也懂得如何解決世界上最頂尖的那群打者，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」
⚾有線電視、網路平台直播一覽
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對戰組合：北海道日本火腿VS阪神虎
比賽時間：6月3日（17：00）
比賽地點：Es Con Field Hokkaido（日本火腿主場）
先發投手：古林睿煬（火腿）VS 才木浩人（阪神虎）
⚾古林睿煬上役賽果、一軍累積成績
效力日職北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，上役為日職生涯第4場先發，再戰福岡軟銀鷹，最終花費100球主投6局被敲6支安打，狂飆9K僅失2分責失分，最終無關勝敗，明戰面對阪神虎挑戰，繼續力拼3連勝。
⚾古林睿煬生涯首次對決阪神虎
|日期
|對手
|出賽身分
|結果
|局數
|被安打
|三振
|四壞保送
|失分（自責分）
|4/23
|樂天金鷲
|先發
|敗
|5.2
|9
|5
|3
|7（5）
|5/1
|軟銀鷹
|先發
|勝
|7
|5
|10
|2
|2（2）
|5/10
|樂天金鷲
|先發
|勝
|9
|2
|7
|0
|0（０）
|5/22
|軟銀鷹
|先發
|無關勝負
|6
|6
|9
|2
|3（２）
|6/3
|阪神虎
|先發
|-
|-
|-
|-
|-
|-
古林睿煬明天將首度迎接日職獨有的交流賽挑戰，並扛下首戰先發交手央聯排名第一的阪神虎。
⚾日職洋聯戰績表
⚾福岡軟銀團隊打擊分析、重點提防打者
|試合
|勝
|敗
|平
|勝率
|勝差
|北海道日本火腿
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|歐力士
|49
|25
|21
|3
|.543
|2.5
|埼玉西武獅
|50
|27
|23
|0
|.540
|2.5
|福岡軟體銀行
|50
|24
|24
|2
|.500
|4.5
|東北楽天金鷲
|50
|23
|26
|1
|.469
|6.0
|千葉羅德海洋
|48
|17
|31
|0
|.354
|11.5
阪神虎目前戰績排名央聯第一，也是全日職12球團唯一拿到30勝球隊，打線整體實力不俗，團隊打擊率2成42、全壘打27支與422分團隊得分，全都排名央聯第2。
古林也特別點名同為2000年出生的阪神外野手森下翔太是最大威脅。森下目前以8轟、36打點分別排名中央聯盟第3與第2，是阪神的重要打者。古林表示自己在2023年亞冠賽中曾被森下擊出全壘打，因此這次對決抱持「復仇心態」，期待能成功壓制這位強敵。
另外包含中心打線的佐藤輝明，以及2位巧打派打者近本光司與中野拓夢，都是值得特別關照的打者。
⚾福岡軟銀先發投手介紹
26歲的才木浩人是正值巔峰的日職「真王牌」，論本季成績，才木浩人就是古林睿煬日職一軍5場先發中，遭遇到的最強對手。
才木浩人本季出賽9場，戰績4勝3敗，防禦率1.78。尤其他在2023年交流賽防禦率0，去年也僅失掉1分，合計5勝0敗，主投45局只有1分責失分，被稱做「交流戰之鬼」。
或許有不少台灣球迷對才木浩人不陌生，因為他去年曾入選日本12強代表隊，還在預賽於大巨蛋先發對決台灣，結果繳出5.2局3安打無失分好投，是該屆賽會上唯一讓中華隊打線感到絕望的投手。
而本季大聯盟東京海外開幕賽前，衛冕軍道奇與芝加哥小熊也與日職球隊進行熱身賽，才木浩人在對決道奇時扛起先發，主投5局僅被敲出1支零星安打、還飆出7次三振，表現讓人驚豔，其中關鍵就是拿手的指叉球，幾乎讓道奇打者「看得到卻摸不到」。
才木浩人指叉球太殺 挑戰大聯盟恐引發爭奪戰
才木浩人擁有超過188公分身高，搭配高壓投球，讓他的指叉球更有威力，另外還擁有平均轉速超過2600轉、均速150公里的速球，當時美國專業媒體《Dodgers Nation》的記者Doug McKain在現場觀察，就盛讚才木浩人若挑戰大聯盟，肯定會吸引眾多球隊注意，甚至引發爭奪戰，「才木是個令人驚嘆的投手，MLB球隊很快就會開始追求他。」
McKain還特別提到才木對決大谷時的投球策略，表示他證明了自己有能力、也懂得如何解決世界上最頂尖的那群打者，「第一球、第二球是外角貼邊的直球，接下來連續投了三顆變化球三振他。」
⚾有線電視、網路平台直播一覽
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