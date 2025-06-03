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▲近日在社群媒體上有一段美國碼頭裝載戰車的空拍畫面，研判很可能就是準備運載來台的第二批M1A2T戰車。（圖／翻攝自Threads帳號kencheng122675）

陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型「艾布蘭」（Abrams）主力戰車，首批38輛在去年12月抵台，預計本月18至27日首度在台舉行實彈射擊，第二批42輛預計月底前透過海運返台。國軍採購108輛M1A2T戰車，分三批陸續交付。根據國防部送至立法院的預算解凍報告指出，國軍第二批42輛M1A2T戰車，依期程規劃於今年第二季（4月至6月）間交運，第三批預計明（2026）年第一季完成交付。近日在社群媒體Threads上，出現一段美國碼頭裝載上船的空拍機畫面，依據塗裝與砲塔後方「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）裝置，研判很高可能性是將啟運到台灣的第二批42輛M1A2T戰車。國防部長顧立雄上月（14）日在立法院外交及國防委員會報告時表示，我國向美國採購的M1A2T型戰車，預計於今年6月進行首次實彈射擊。根據漁業署網站「射擊通報」專區發布資訊顯示，裝訓部將於6月18至19日、23日下午、24至26日含夜間射擊、20及27日上午，在新豐坑子口靶場進行「地面武器射擊」。根據公告指出，危險區域最小半徑為3浬（約5.56公里），最大彈道高度為2000呎（約609公尺）以下，依據危險半徑與射擊高度，正好符合M1A2T戰車120公厘戰車砲有效射程約4公里的射擊需求。