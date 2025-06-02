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▲新竹市代理市長邱臣遠（中）與竹市府發言人楊寶楨(右)出席竹塹盃電競大賽啟動記者會。（圖／新竹市府提供）

新竹市府上週五（29日)發布人事命令，宣布曾任民眾黨發言人、立院黨團副主任、「2024基隆政策推廣大使」，綽號「寶寶」的楊寶楨擔任市府發言人今（2）日上任首日出席竹塹盃電競大賽啟動記者會，她表示，能為新竹市民服務真的非常開心，盼延續市府團隊成績，為市民帶來滿滿幸福感。「2025新竹市竹塹盃電競大賽」熱血開戰！明日開放報名！新竹市政府今日舉行啟動記者會，代理市長邱臣遠與人氣啦啦隊曾甜、Coser喵少與知名電競主播藍調同台揭幕，宣布年度電競盛事正式展開。邱臣遠表示，電競產業是當代青年文化的重要指標之一，透過舉辦新竹市竹塹盃電競大賽系列賽事，不僅能推動新興運動發展，更為年輕世代打造展現實力與創意的舞台。楊寶楨晚間臉書發文表示，謝謝代理市長邱臣遠的邀請，很榮幸能加入新竹市政府團隊，希望可以將過往在立法院黨團和基隆政策推廣所累積的經驗，也帶到新竹市，有機會透過發言宣傳，讓更多市民朋友，甚至是其他縣市的民眾，都能更認識市府的政策及政績。楊寶楨表示，近期新竹市獲得國際評比的肯定，包括英國生活品質研究院「2025年全球幸福城市指數」(Happy City Index)，新竹榮登全球第75名，名列全台第二，僅次於台北市，獲得銀牌級城市殊榮；英國牛津經濟研究院「2025全球城市指數」(Global Cities Index)，新竹市也躋身全球前段班，同樣排名全台第二、非六都第一。楊寶楨提到，而在國內的評比，《中國時報》公布的「2025全國縣市施政滿意度調查」顯示，新竹市民整體「幸福感」達到73.8%。不論在治安、醫療衛生、經濟發展、教育政策、社會福利、環境保護等面向，表現都備受肯定。期待未來新竹市府團隊的努力，能讓市民朋友持續提升幸福感。