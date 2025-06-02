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台北地檢署今年3月偵結「精舍殺人案」，認定有「藏傳佛教仁波切」封號的暢銷書作家王薀（本名王江鎮），不滿信眾蔡姓女子少算他的離婚財產分配，命幹子昀、梁碧茵及游秀鈴等3大貼身女護法辦批鬥大會（研討）體罰蔡女，王蕰於去年7/23晚間召開研討，蔡女遭活活虐死；女住持吳慧珠等3信眾則用手推車運屍，王薀找來得意信徒、藝人李威（本名李翊瑋）串證掩飾。北院日前開調查庭，王薀律師團紛紛對蔡女死因提出質疑，認為這部分尚待法醫、專家詰問，並強調王薀若有心串證，早在案發後就可勾串，不必等到現在，因而向法官喊話「無羈押必要」，請求100萬元交保、接受科技監控。另外3名女護法同樣不認罪。幹子昀稱採無罪答辯「很想證明清白」，無逃亡可能，請求30萬元交保；游秀鈴則稱未對蔡女有傷害或壓制行為，也對後續發展不知情，請求以科技監控、限制住居等處分替代羈押。梁碧茵主張無罪，始終喊冤否認有傷害犯行，更大篇幅痛批檢察官「權力至大」、炒新聞，懇求以30至50萬金額交保。檢方表示，王蕰的說法和護法游秀鈴、李威講的都不一樣，而李威承王蕰之命召開Google串證會議討論本案，王蕰顯有串證事實。檢方認為王蕰在組織地位崇高，要命令證人作偽證「易如反掌」，建議他與女護法們均續押。台北地院審酌4名被告均否認犯行，依相關證據資料，足認被告4人犯罪嫌疑重大，且所涉罪名均為共同傷害致死，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，恐有畏罪逃亡的可能；又4人與同案共犯及證人供述有差異，有事實足以認定4人有滅證、勾串之虞。北院認為，本案於6/6、6/13將兩度召開檢辯協商會議，因此可知，檢方起訴事實及辯方將主張的事實、爭點等攸關國民法官審理事項，全都還沒確定，本案的案情仍存在晦暗不明的高度可能性，不予羈押難以進行追訴審判。北院據此裁定，4人於6/6起均延押2月，並禁止接見通信，全案可抗告。