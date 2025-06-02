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▲韓國共同民主黨總統候選人李在明２日晚間在國會議事堂外舉行選前之夜。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國國民力量總統候選人金文洙，２日晚間在首爾市廳廣場舉行選前之夜。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統大選進入最後倒數幾個小時，共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙也都在2日晚上舉行選前之夜，李在明呼籲選民投票終結內亂，並批評金文洙當選會讓尹錫悅勢力重返權力中心。金文洙則痛批李在明身背多起訴訟、家庭成員有諸多爭議，呼籲選民用選票捍衛正直清廉。據韓聯社報導，李在明率共同民主黨在國會議事堂前舉辦造勢活動，吸引數萬名支持者到場。李在明強調，，汝矣島是從內亂黑暗中誕生民主之光的地方，去年12月3日發生的短命戒嚴是內亂之夜，呼籲選民出門投票，完成光之革命，結束國家長期以來的混亂局面。李在明批評，若對手當選將讓「內亂首謀」尹錫悅勢力重返權力中心，強調選民手中的選票是「結束內亂、追求真相與正義」的最強武器。他承諾當選後將查明真相、追究責任，打造一個制止強者暴力、扶持弱者的公平社會。金文洙與國民力量則是在首爾市廳廣場舉行選前之夜造勢活動，以「清廉與改革」為訴求。金文洙批評，李在明牽涉多起司法案件，其家庭成員也被指控濫用公司資源、涉賭和發表不當言論，質疑李在明恐在當選後濫用權力終止自身官司、掩蓋貪腐，如同「防彈式司法獨裁」。金文洙強調，他從未穿過防彈背心，「因為人民就是我的防彈衣」，他也重申他與家人從未涉及任何不法。他呼籲選民踴躍投票，「用選票捍衛正直與清廉，實現真正的民主與經濟復興」。