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新總統面臨多重挑戰

主要候選人打出旗號

韓國第21屆總統大選今（3日）正式登場，當地時間清晨6點（台灣時間清晨5點）開始，各地投票所開放投票至晚上8點結束，最快預計午夜就會有初步結果。本次大選被視為是共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨李俊錫3人之爭，其中又以李在明選前民調最高。根據《韓聯社》報導，3日清晨6點，韓國全國1萬4295個投票站正式啟動，投票截止時間為當晚8點。符合條件的選民共4439萬1871人，其中1542萬3607人已於上月底參加缺席投票（提前投票）。投票時必須攜帶身分證、護照、駕駛證等有效身份證件，前往居住地的投票站。當晚8點投票結束後，票箱將會被封存，由警方護送至計票站。報導提到，考慮搬運票箱所需時間，中央選舉管理委員會預計計票工作於當晚8點30至40分間陸續啟動，初步選舉結果最快午夜有望出爐（7-8成選票完成計票），所有計票工作預計將在4日清晨6點左右結束。而依照韓國《公職選舉法》規定，若因總統缺位進行大選，新總統任期在確定當選後隨即開始。誰將肩負起引領韓國走出危機重任，答案即將水落石出。韓媒分析，新任總統將肩負克服經濟、國家安全危機等重任，必須在前總統尹錫悅實施戒嚴且遭到彈劾的背景下，致力於恢復國家民主秩序。所謂恢復民主秩序，不只是彌合社會各界矛盾，還包括緩解保守與進步陣營之間對立，本屆大選是因尹錫悅遭到彈劾成功而舉行，新任總統當選後，將立即開始履職。共同民主黨候選人李在明宣稱要「終結內亂」，這也是他時隔3年、再次挑戰總統大位。國民力量黨候選人金文洙則喊出「阻止一黨獨裁」口號，力圖實現執政黨政權連任；改革新黨候選人李俊錫則拿出「新保守主義」理念。報導指出，無論最終由誰當選新一任總統，都面臨平息當前混亂、化解危機的艱巨任務，迫切需要展現出包容與團結的領導力。自上月28日開始，韓國進入「選前民調靜默期」，李在明陣營主張，在民調禁令生效前，李在明於各項民調展現的優勢已趨於穩定；金文洙陣營則強調，選情在此期間已悄然生變，局勢有望反轉，關鍵之一就是尚未表態的中間搖擺選民。