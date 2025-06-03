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美國川普政府4月初宣布所謂的「解放日」對等關稅，各大股市慘遭血洗，達到震撼全球的效果後，他隨後又於4月9日宣布，暫緩執行對等關稅措施90天，以便與受關稅打擊的國家討論貿易協議。外媒引述文件透露，川普政府敦促美國貿易夥伴，最晚須於週三提交「最具吸引力」的貿易談判協議。根據《路透社》報導，該份文件是由美國貿易代表辦公室發出，內容顯示華府希望加速貿易談判進展，要求貿易夥伴6月4日前，提交有關願意給予美國的最佳協議內容，包括對美國貨品的關稅調整或配額等建議，也包括在非關稅貿易壁壘上的政策轉變。儘管該份文件沒有提及具體國家名稱，但從內容來看，應是針對一些已經與美國談判一段時間的貿易夥伴。美國政府表示，會在檢視有關方案後，提出折衷版本。雖然白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）等官員曾多次承諾，陸續將有協議出爐，但迄今為止，美國只與英國達成初步協議，而且偏向談判框架而非最終版本。該文件曝光之際，川普的對等關稅合法性也正在遭受質疑，上週位於紐約的國際貿易法院裁定，川普根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的行為，超越其總統權限；時隔一天，華府聯邦地方法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）也頒令，禁止聯邦政府向2家玩具公司徵收關稅，理由是川普的關稅措施濫用了《國際緊急經濟權力法》，川普政府已對此提起上訴。