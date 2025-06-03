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網紅「館長」陳之漢日前在直播上宣布將前往中國，並要證明自己沒有收錢，會全程開直播，也證明不會有任何中國官員把他押走，擔任「和平大使」。對此，前立委郭正亮指出，館長的頻道累積非常多政治粉，民進黨擔心館長訪陸行恐引發一波效仿風潮，這就不得了了。郭正亮2日在節目《大新聞大爆卦》表示，館長與先前受大陸引發話題的網紅鍾明軒不同，館長有在參與政治活動，且是第1次去大陸，而他的觀眾很多都是20到40歲的民眾，因此與鍾明軒比起來，陸委會比較重視館長，綠媒也為此製作了不少相關影片，「所以他們真的認為會有衝擊」。郭正亮指出，館長共有2個頻道、粉絲共計190多萬，每周流量約有1100萬，而過去館長分別支持過國民黨和民進黨，現在則是非常支持民眾黨，累積非常多「政治粉」，這些人中可能有很多沒去過大陸的年輕人，且館長曾公開批評大陸，因此民進黨政府擔心館長訪陸行恐引發一波效仿風潮，「這就不得了，比較有類似甲亢哥（IShowSpeed）的效果」。