我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒傳奇人物、「Mr.職棒」長嶋茂雄（Shigeo Nagashima）於6月3日上午6時39分，因肺炎於東京都內醫院辭世，享壽89歲。讀賣巨人軍與讀賣新聞集團證實消息，並表示喪禮將以家族形式舉行，由次女長嶋三奈（Mina Nagashima）擔任喪主，後續將舉辦公開追思會。長嶋茂雄是日本棒球史上最具代表性的英雄之一，被尊稱為「Mr.職棒」、「Mr.巨人」。他1936年出生於千葉縣佐倉市，1958年自立教大學進入讀賣巨人隊，職棒初登場即對抗傳奇投手金田正一，雖然吞下4打席4三振，但該年即繳出打擊率3成05、29轟、92分打點，勇奪本壘打王與打點王，並榮獲新人王。1959年，他在昭和天皇親臨的天覽試合中，從阪神投手村山實手中敲出再見全壘打，令日本棒球人氣大爆發。其後與王貞治（Sadaharu Oh）並肩作戰，打造了巨人「V9」（1965–1973九連霸）王朝的黃金年代。「ON組合」成為昭和時代棒球與國民精神象徵。長嶋生涯累計2186場出賽，敲出2471支安打、444轟與1522分打點，打擊率3成05，獲得5次MVP、6次首位打者、5次打點王與2次全壘打王，並17度入選最佳九人。1974年引退時留下名言：「我的巨人軍永遠不滅」，並將背號「3」交由球團永久封存。卸下球員身分後，他兩度接掌巨人監督之位，累計執教15年，帶隊5度奪得聯盟冠軍，並兩度稱霸日本一，總戰績1034勝889敗59和，勝率達5成38。2001年退休後，獲封為巨人軍終身名譽監督，繼續投入日本棒球界發展。2004年長嶋不幸中風，歷經長期復健，但對棒球熱情不減，2013年與愛弟子松井秀喜（Hideki Matsui）一同獲頒國民榮譽獎，表彰其「作為國民的巨星，帶來感動與希望」。即便年事已高，長嶋仍多次現身東京巨蛋，為新任監督阿部慎之助（Shinnosuke Abe）與年輕球員打氣。今年3月15日，他特地到場觀戰巨人與道奇的交流賽，並親自鼓勵返日出賽的大谷翔平（Shohei Ohtani），兩人賽後合照登上大谷Instagram，引發球迷熱議。就在兩個月前，他仍以樂觀態度面對病痛，展現堅強意志。讀賣巨人軍老闆山口壽一在弔詞中表示：「長嶋先生象徵了我們的時代，他的勝負執著與陽光般的存在照亮了球場與日本社會。我們將繼承他的精神，繼續前行。」長嶋茂雄的離世，代表著一個日本棒球時代的落幕。