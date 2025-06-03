日職／長嶋茂雄因肺炎逝世！享壽89歲　曾獲讀賣巨人終身名譽監督

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▲長嶋茂雄依舊是日本職棒春訓人氣王。（圖／截自YouTube）

▲長嶋茂雄親自指導中田翔。（圖/報知體育推特）

▲東京奧運開幕儀式，王貞治（左）、長嶋茂雄、松井秀喜點燃聖火。（圖／美聯社／達志影像）

被譽為「日本職棒之神」、「Mr.職棒」的讀賣巨人軍終身名譽監督長嶋茂雄，於今（3）日上午6時39分，因肺炎在東京都內醫院辭世，享壽89歲。長嶋作為選手與總教練，在日本職棒史上留下無可取代的地位，是推動日本戰後職棒普及與發展的重要人物。1958年，長嶋茂雄以高人氣加盟讀賣巨人隊，菜鳥球季便以本壘打王、打點王雙冠王之姿拿下新人王。隔年1959年的「天覽試合」（天皇親臨觀戰比賽）中，他擊出戲劇性的再見全壘打，瞬間成為全國英雄，帶動職棒熱潮。與王貞治（現為軟銀球團會長）搭檔組成的「ON砲」，是巨人1965年至1973年創下九連霸期間的核心戰力，締造球隊史上最輝煌的時代。長嶋的背號「3」後來也與他一起退休，象徵其卓越貢獻。1974年球季結束後，長嶋宣布引退，在後樂園球場留下了傳世名言：「我們的巨人軍是永遠不滅的」。隔年擔任巨人監督，在六年間率隊兩度奪下中央聯盟冠軍。1993年，長嶋再次回鍋執掌巨人隊。在1993年選秀中親自抽中松井秀喜，並親自指導這位年輕好手，將其培養成球界代表性的第四棒打者。1994年，他領軍巨人與中日進行決定聯盟冠軍冠軍戰，並順利獲勝，最終奪得聯盟冠軍及日本一，實現監督生涯首次全國制霸。2000年，他率領巨人隊在「ON對決」中擊敗由王貞治執教的福岡大榮鷹（現軟銀），奪得第二次日本第一的頭銜。2001年卸下總教練職務後，被授予巨人軍終身名譽監督稱號。2003年，長嶋擔任雅典奧運亞洲區資格賽的日本國家隊總教練，帶隊成功晉級。但2004年3月不幸中風，無法出征奧運正賽。然而，他努力復健並逐步恢復健康，之後仍多次現身東京巨蛋與巨人二軍球場，親自以身教指導後輩。他曾說：「棒球就是人生本身」，他的身影與精神始終是球界的象徵。在其球壇生涯後期與退休期間，長嶋亦多次獲得國家級榮譽。2005年獲文化功勞者表彰，2013年與愛徒松井秀喜共同獲頒國民榮譽獎，2021年成為首位獲得文化勳章的日本職棒選手。同年，與王貞治與松井秀喜三人共同擔任東京奧運聖火傳遞者，見證歷史。長嶋茂雄的一生，是與日本棒球發展密不可分的縮影。他不僅代表了巨人軍，也代表了整個日本職棒。他的辭世，為一個黃金時代劃下句點，但他留下的精神與足跡，將永遠銘刻在日本棒球史上。今年3月15日，長嶋曾特地到場觀戰巨人與道奇的交流賽，並親自鼓勵返日出賽的大谷翔平（Shohei Ohtani），兩人賽後合照登上大谷Instagram，引發球迷熱議。而今日大谷翔平也在自己的社群媒體上發出與長嶋的合照，並配文「誠摯地祈禱您的靈魂得以安息」，以此感念兩人過去的師徒之情。