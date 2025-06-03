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▲長嶋茂雄仍緊跟棒球時勢。今年3月，他親自前往東京巨蛋，觀賞巨人與道奇的交流賽並激勵大谷翔平。兩人合影也成為珍貴畫面。（圖／翻攝自大谷翔平IG）

日本職棒傳奇人物、巨人軍終身名譽監督長嶋茂雄於6月3日上午6時39分因肺炎辭世，享壽89歲。消息由讀賣新聞集團、讀賣巨人軍及其所屬經紀公司Office N共同發布。作為「Mr. Giants」及「Mr. Pro Baseball」的象徵，長嶋是日本棒球界無可取代的國民英雄。長嶋茂雄出生於1936年2月20日，千葉縣佐倉市（舊印旛郡臼井町），從佐倉高校畢業後進入立教大學，與杉浦忠、本屋敷錦吾等人共創校隊黃金時代，曾兩度獲得東京六大學聯盟首位打者，更創下當時聯盟新紀錄的8支全壘打。1958年加入讀賣巨人隊，菜鳥年即以打擊率3成05、29轟、92打點勇奪本壘打王與打點王，並榮膺新人王。翌年對阪神的天覽試合（天皇御覽的比賽）中轟出追平與再見全壘打，一戰成名。之後與王貞治組成「ON砲」黃金搭檔，帶領巨人自1965年至1973年實現空前絕後的九連霸（V9）。球員生涯累計出賽2186場，擊出2471安打、444轟、1522打點，打擊率3成05。獲得5次MVP、6次首位打者、2次本壘打王、5次打點王、17次最佳九人殊榮，是昭和時代最具代表性的棒球明星。1974年球員引退後接任巨人監督，總計執教15年（1975～1980、1993～2001），率隊5度奪得聯盟冠軍、2度稱霸日本一。他於2003年擔任雅典奧運日本隊總教練，帶隊於亞洲區資格賽全勝晉級，但因2004年病倒未能執掌本戰兵符。▲日本職棒傳奇人物、「Mr.職棒」長嶋茂雄（Shigeo Nagashima）於6月3日上午6時39分，因肺炎於東京都內醫院辭世，享壽89歲。（圖／美聯社／達志影像）長嶋於1988年進入日本棒球名人堂，2004年因腦梗塞住院後長年努力復健，依舊多次現身東京巨蛋，關懷球隊後輩，展現對棒球不滅的熱情。2013年與愛徒松井秀喜共同獲頒「國民榮譽獎」，肯定其為國民帶來的感動與希望。即便高齡體弱，長嶋仍緊跟棒球時勢。今年3月，他親自前往東京巨蛋，觀賞巨人與道奇的交流賽並激勵大谷翔平。兩人合影也成為珍貴畫面，留下長嶋對棒球後輩深切關懷的最後印記。喪禮將由家屬以近親形式舉行，喪主為次女長嶋三奈。日後預計將舉辦告別儀式，讓國人緬懷這位將棒球推向國民運動高度的傳奇人物。