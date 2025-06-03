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年長者患肺炎症狀一次看！重症率越晚越高

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▲日本職棒傳奇人物、終身名譽監督長嶋茂雄於6月3日辭世，享壽89歲，他不僅象徵巨人隊的黃金時代，也深深影響日本職棒史。（圖／美聯社／達志影像）

台灣人主要死因之一！肺炎每年奪逾萬條命

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督「長嶋茂雄」今（3）日清晨因肺炎病逝，享壽89歲，長嶋茂雄被譽為「日本職棒之神」、「Mr.職棒」，不僅象徵巨人隊的黃金時代，也深深影響日本職棒史。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰示警，高齡長者感染肺炎症狀通常不明顯，極易延誤治療時機，導致重症率提升，若是家中有年長者，務必提高警覺。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，高齡者罹患肺炎時症狀常不明顯，並非典型的咳嗽、發燒，因此只要觀察到異常，應及早就醫釐清。台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀也強調，高齡者因免疫系統老化，感染風險明顯上升，尤其若本身患有慢性疾病，如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病等，風險更高。蘇一峰表示，肺炎的成因多樣，除了細菌、病毒感染，如新冠病毒、流感等，亦可能因嚴重呼吸道感染後導致肺部變化，產生所謂「大白肺」的現象，進而導致重症。蘇一峰特別提醒，還有一種肺炎稱為「吸入性肺炎」，，這也是前總統李登輝辭世的主因。因此家屬務必留意長輩吃東西是否順暢，一旦發現異常，應儘速就醫評估。