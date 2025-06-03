日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督「長嶋茂雄」今（3）日清晨因肺炎病逝，享壽89歲，長嶋茂雄被譽為「日本職棒之神」、「Mr.職棒」，不僅象徵巨人隊的黃金時代，也深深影響日本職棒史。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰示警，高齡長者感染肺炎症狀通常不明顯，極易延誤治療時機，導致重症率提升，若是家中有年長者，務必提高警覺。
年長者患肺炎症狀一次看！重症率越晚越高
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，高齡者罹患肺炎時症狀常不明顯，並非典型的咳嗽、發燒，而是身體虛弱、精神差、吞嚥出現異常等非特異表現，極易延誤治療時機，「只要拖越久、重症率就越高」，因此只要觀察到異常，應及早就醫釐清。
台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀也強調，高齡者因免疫系統老化，感染風險明顯上升，尤其若本身患有慢性疾病，如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病等，風險更高。50歲以上的慢性肺病患者，感染肺炎的機率就高達健康成人的3.7倍，若合併多重慢性病，風險則會進一步提升。
台灣人主要死因之一！肺炎每年奪逾萬條命
蘇一峰表示，肺炎的成因多樣，除了細菌、病毒感染，如新冠病毒、流感等，亦可能因嚴重呼吸道感染後導致肺部變化，產生所謂「大白肺」的現象，進而導致重症。根據統計，台灣每年死於肺炎的人數已超過萬人，是主要死因之一。
蘇一峰特別提醒，還有一種肺炎稱為「吸入性肺炎」，特徵是「吞嚥困難」，當長者進食時不慎嗆到，口腔細菌便可能隨食物進入氣管與肺部，對免疫力差的高齡者來說，便會誘發肺部感染，這也是前總統李登輝辭世的主因。因此家屬務必留意長輩吃東西是否順暢，一旦發現異常，應儘速就醫評估。
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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，高齡者罹患肺炎時症狀常不明顯，並非典型的咳嗽、發燒，而是身體虛弱、精神差、吞嚥出現異常等非特異表現，極易延誤治療時機，「只要拖越久、重症率就越高」，因此只要觀察到異常，應及早就醫釐清。
台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀也強調，高齡者因免疫系統老化，感染風險明顯上升，尤其若本身患有慢性疾病，如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺病等，風險更高。50歲以上的慢性肺病患者，感染肺炎的機率就高達健康成人的3.7倍，若合併多重慢性病，風險則會進一步提升。
台灣人主要死因之一！肺炎每年奪逾萬條命
蘇一峰表示，肺炎的成因多樣，除了細菌、病毒感染，如新冠病毒、流感等，亦可能因嚴重呼吸道感染後導致肺部變化，產生所謂「大白肺」的現象，進而導致重症。根據統計，台灣每年死於肺炎的人數已超過萬人，是主要死因之一。
蘇一峰特別提醒，還有一種肺炎稱為「吸入性肺炎」，特徵是「吞嚥困難」，當長者進食時不慎嗆到，口腔細菌便可能隨食物進入氣管與肺部，對免疫力差的高齡者來說，便會誘發肺部感染，這也是前總統李登輝辭世的主因。因此家屬務必留意長輩吃東西是否順暢，一旦發現異常，應儘速就醫評估。