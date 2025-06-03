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▲日本職棒傳奇人物、「Mr.職棒」長嶋茂雄（Shigeo Nagashima）於6月3日上午6時39分，因肺炎於東京都內醫院辭世，享壽89歲。（圖／美聯社／達志影像）

▲長嶋茂雄是大聯盟日籍明星球員松井秀喜的恩師。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒傳奇人物、終身名譽監督長嶋茂雄於6月3日辭世，享壽89歲。他不僅是「讀賣巨人軍」象徵性的人物，更是日本棒球文化的代表之一。隨著他的離世，他生前最後一次對巨人隊的深情評論也隨之曝光，展現出這位「榮譽監督」對球隊未來的期待與關愛。根據日本媒體《體育報知》報導，長嶋在病中仍關心球隊動向，特別是對現任監督阿部慎之助寄予厚望。他曾說：「關於指揮調度，說實話沒有正解，一切取決於選手如何回應。不過阿部有能夠承擔一切責任的度量。我總是對他說：『別想太多，大膽去做就好』。選手們應該也感受到這份信任吧。今年是他執教的第二年，我看他坐在板凳席上已經多了幾分從容，也希望他別一個人把所有壓力扛起來。」對球隊主砲岡本和真，長嶋也表示高度關注：「他的身形看起來更精實了，動作更俐落，安打數應該也會提升。」雖然岡本因傷短暫離隊，長嶋依舊時刻牽掛。對於逐漸成為隊中領袖的吉川尚輝，他也稱讚道：「守備非常出色，這樣的選手對投手幫助很大。打擊方面也開始展現自信。」而新加入的捕手甲斐拓也則讓他驚訝：「他打擊這麼好嗎？對右方向的意識很強，看球的時間也拉長了。」投手陣方面，他對戶郷翔征表達體諒：「那種時候總會有，也許正是回顧自己、重新出發的好機會。」反倒對新星井上温大盛讚有加：「他在投手丘上很沉穩，球質優異，氣場也開始出來了。」整體投手戰力，長嶋也充滿信心：「牛棚非常穩固，投手王國要成形了。這應該歸功於杉内俊哉與内海哲也兩位教練的調教。」他還特別提及年輕打者中山礼都：「從春訓開始，他的揮棒力道就很搶眼，如果能適應一軍的投手節奏，一定能站穩腳步。」對游擊手泉口友汰也充滿驚喜：「這小子真的變強了啊！」儘管健康狀況日益惡化，長嶋仍每天守在病床前，準時收看巨人隊比賽轉播，為勝負起伏而牽動情緒。他用一生貫徹對巨人的熱愛，即便臥病在床也從未中斷對球隊的關注與祝福。如今他雖離開人世，但這些對巨人隊成員逐一點評的話語，將成為他留給球隊最深情的叮嚀與鼓勵，也訴說著他直到最後一刻都無比熱愛著的「讀賣巨人軍」。