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民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，如今檢調偵辦該案有了重大進展，前民進黨資深黨工黃取榮被查出是該案核心人物，《鏡週刊》報導指出，黃取榮10多年前赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，隨後被吸收淪為共碟，檢調還在黃取榮等人的手機內發現一款由中國研發特製的加密APP，所有機密檔案都透過此APP與中國聯絡，連總統賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，副總統蕭美琴的個資也被外洩。根據《鏡週刊》報導，10多年前，黃取榮赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後被吸收淪為共諜，知情人士透露，黃取榮近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元擔任中間代理人，找上吳釗燮前祕書何仁傑及總統府前諮議吳尚雨，這幾人被羈押後，僅邱世元被檢調突破心防坦承罪行，其餘3人否認犯案。報導指出，檢調也在黃取榮等人的手機裡發現一款由中國研發特製的加密APP，黃取榮透過此APP與中方聯繫並傳送機密檔案，包括賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時，行程及下榻飯店都被掌握，副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個資也遭外洩。據知情人士透露，中方透過這些情資，將我方黨政高層及首長的生活及飲食習慣、家庭成員與相處情況、交友狀況，甚至是婚外情等大小事，一舉一動全都掌握，還能將桃色及不倫醜聞當作把柄，打擊台灣政府高層官員形象。全案台北地檢署近日將依《國安法》等罪偵結起訴。