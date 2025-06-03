我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長嶋茂雄生前曾是巨人隊的不動三壘手，1965年退役後擔任球隊監督共計15年，帶領巨人締造無數輝煌戰績，被譽為「Mr.職棒」，是昭和與平成時代橫跨兩代的國民英雄。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人軍終身名譽監督長嶋茂雄於6月3日上午6時39分，因肺炎在東京都內醫院辭世，享壽89歲。消息由讀賣新聞集團與讀賣巨人軍聯合發布，震驚日本體壇。在得知消息後，巨人隊現任球團社長山口壽發表聲明，二軍也在練習前默哀致意。同時此消息也震驚全日本，迅速登上今日日本各大權威報紙頭條。長嶋茂雄生前曾是巨人隊的不動三壘手，1965年退役後擔任球隊監督共計15年，帶領巨人締造無數輝煌戰績，被譽為「Mr.職棒」，是昭和與平成時代橫跨兩代的國民英雄。他熱情洋溢的球風與陽光般的笑容，曾照亮整個日本職棒的黃金年代，也象徵著日本戰後經濟高速成長的精神象徵。根據家屬聲明，葬禮與告別式將僅限近親參加，由次女三奈擔任喪主，並婉拒弔問、香典、供花與弔電等悼念形式。日後將另行舉辦公開的「告別會」，具體日期與地點將另行公布。巨人隊現任球團社長山口壽一發表哀悼聲明表示：「得知噩耗，我一時語塞。對我來說，小時候的巨人就是長嶋先生的球隊，這份感情至今未變。他以旺盛的鬥志與燦爛的笑容，成為代表一個時代的超級球星，也是帶領整個日本棒球前進的存在。即使在病倒之後，仍不改對棒球的熱情，經常親赴東京巨蛋激勵後輩。長嶋先生的志業，將由後輩們繼續承擔與發揚。謹致最深切的哀悼。」此外，巨人隊二軍在位於川崎的球場練習前，也由桑田真澄二軍監督、川相昌弘教練與長野久義等人率先在室內練習場默哀致意，向這位永遠的巨人傳奇致上最後的敬意。