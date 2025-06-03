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民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，如今檢調偵辦該案有了重大進展，前民進黨資深黨工黃取榮被查出是該案核心人物，《鏡週刊》報導指出，黃取榮近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元擔任中間代理人，找上吳釗燮前祕書何仁傑及總統府前諮議吳尚雨。其中來自宜蘭勞工家庭何仁傑，多年前隨吳釗燮進外交部擔任職諮議，其妻子也曾在總統府憲兵211營服役，丈夫被收押後，她也在今年母親節發文，稱自己一人扛下生活重擔，難道禁止一個人跟另個人串證只有羈押這個方法嗎？東吳政治系、東吳政研所畢業的何仁傑，曾是前立委羅致政指導論文的學生，並於2011年加入羅參選立委選戰團隊；羅最終未當選，轉戰參選新北市黨部主委並當選，不過何並未跟隨前往，反倒前往民進黨中央黨部政策會，當時政策會執行長就是吳釗燮，兩人因而結緣。此後何仁傑便跟著吳釗燮從國安會到總統府，再到外交部，兩人培養高度默契及深厚信任。其中，何在外交部任職期間更長達6年，熟稔部務與機密運作。根據《鏡週刊》報導，5年前何仁傑與在總統府當憲兵的太太結婚，其妻長相甜美，有憲兵正妹之稱，夫妻倆經常帶小孩出遊，並透過社群發文貼圖曬恩愛，3年前何仁傑妻子從總統府憲兵211營退伍後，先是到了百貨公司當櫃姐，原本何仁傑想幫太太進中華電信某子公司任職，但最終因學歷卡關，轉而到了中醫診所當櫃檯人員。何仁傑妻子今年母親節發文提到，她從丈夫被羈押至今都沒見過對方，女兒四歲生日，父親就這樣缺席，調查局僅一句偵查不公開，只能由律師會見，生活重擔由她一人扛下，也質疑禁止一個人跟另個人串證只有羈押這個方法嗎？