愛出國的民眾開搶便宜機票了！亞洲航空AirAsia正式開賣全新航線「台北－福岡」，首賣票價1,599元起單程未稅、8月15日起正式開航；台灣虎航也有促銷特價機票，直飛「台北－新潟」2,299元起、「台北－岡山」1,899元起、「高雄－岡山」2,199元起、「台北－鳥取」2,499元起單程未稅，幫大家一次整理日本「5航線、價格、訂位處」。
📌亞洲航空AirAsia全新航線「台北－福岡」1,599元起單程未稅
亞洲航空AirAsia（航班代碼AK）宣布正式開賣全新航線「台北－福岡」，首賣票價單程未稅1,599元起、8月15日起正式開航，可購買首航日至2026年3月29日前出發的航班。此航線從馬來西亞第二大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，是AirAsia首條進軍日本九州的航線、台灣出發的第5條日本航線、同時為台灣市場的第13條直飛航線。
促銷票價自即日起至2025年6月8日開放預訂，旅客可透過AirAsia MOVE應用程式或airasia.com購票，搭乘期間為2025年8月15日至2026年3月29日。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。
📌台灣虎航促銷便宜機票！新潟、岡山、鳥取最低1,899元起
◾️「台北－新潟」單程未稅2,299元起
每週一、五，台北直飛新潟航班，旅遊期間：即日起至2025年10月25日。虎迷還可獨享限定禮，搭台灣虎航直飛新潟，送「新潟市×佐渡市」共通商品券3,000日圓。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。
◾️「台北－岡山」1,899元起、「高雄－岡山」2,199元起、「台北－鳥取」2,499元起
台灣虎航台北每週9班直飛岡山1,899元起單程未稅、高雄每週3班直飛岡山2,199元起單程未稅、台北每週2班直飛鳥取2,499元起單程未稅，旅遊期間：即日起至2025年10月25日。還可利用不同航點進出，一次玩遍山陰山陽寶藏城市雙倍樂趣。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。
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亞洲航空AirAsia（航班代碼AK）宣布正式開賣全新航線「台北－福岡」，首賣票價單程未稅1,599元起、8月15日起正式開航，可購買首航日至2026年3月29日前出發的航班。此航線從馬來西亞第二大樞紐城市沙巴（亞庇）出發，經由台北飛往日本福岡，是AirAsia首條進軍日本九州的航線、台灣出發的第5條日本航線、同時為台灣市場的第13條直飛航線。
促銷票價自即日起至2025年6月8日開放預訂，旅客可透過AirAsia MOVE應用程式或airasia.com購票，搭乘期間為2025年8月15日至2026年3月29日。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。
📌台灣虎航促銷便宜機票！新潟、岡山、鳥取最低1,899元起
◾️「台北－新潟」單程未稅2,299元起
每週一、五，台北直飛新潟航班，旅遊期間：即日起至2025年10月25日。虎迷還可獨享限定禮，搭台灣虎航直飛新潟，送「新潟市×佐渡市」共通商品券3,000日圓。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。
◾️「台北－岡山」1,899元起、「高雄－岡山」2,199元起、「台北－鳥取」2,499元起
台灣虎航台北每週9班直飛岡山1,899元起單程未稅、高雄每週3班直飛岡山2,199元起單程未稅、台北每週2班直飛鳥取2,499元起單程未稅，旅遊期間：即日起至2025年10月25日。還可利用不同航點進出，一次玩遍山陰山陽寶藏城市雙倍樂趣。此次優惠機票請從官網（點此）下訂。