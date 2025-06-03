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日本職棒（NPB）傳奇人物、「Mr.職棒」長嶋茂雄（Shigeo Nagashima）於6月3日上午6時39分，因肺炎於東京都內醫院辭世，享壽89歲。今年3月15日，長嶋曾特地到場觀戰巨人與道奇的交流賽，並親自鼓勵返日出賽的大谷翔平（Shohei Ohtani），兩人賽後合照登上大谷Instagram，引發球迷熱議。而今日大谷翔平也在自己的社群媒體上發出與長嶋的合照，並配文「誠摯地祈禱您的靈魂得以安息」，以此感念兩人過去的師徒之情。2003年，長嶋擔任雅典奧運亞洲區資格賽的日本國家隊總教練，帶隊成功晉級。但2004年3月不幸中風，無法出征奧運正賽。然而，他努力復健並逐步恢復健康，之後仍多次現身東京巨蛋與巨人二軍球場，親自以身教指導後輩。他曾說：「棒球就是人生本身」，他的身影與精神始終是球界的象徵。長嶋與當代球星大谷翔平之間，也有著跨世代的深厚情誼。今年3月15日，巨人隊與洛杉磯道奇於東京巨蛋進行交流賽，長嶋不顧年邁身體親自到場，並向歸國參賽的大谷致意。兩人比賽後親切合影，這張照片隨後登上大谷的Instagram，引發海內外球迷熱議，見證了兩位棒球巨人跨越世代的相知與尊敬。在長嶋辭世當天，大谷翔平再次於社群媒體上貼出與長嶋的合照，配文寫道：「誠摯地祈禱您的靈魂得以安息。」簡短卻深情的話語，道盡對恩師的敬仰與懷念。雖然兩人並非有實際指導關係，但長嶋對棒球的熱愛與堅持，早已在無形中影響著包括大谷在內的無數後輩球員。