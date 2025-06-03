我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣，許多上班族將「帶病上班」視為敬業表現，請假反而被貼上不積極標籤。薪資查詢平台《比薪水》分析，這是台灣的職場文化的出勤主義作祟，當健康被擺在工作之後，企業與員工都將承擔後果。出勤主義是指員工身心狀況不佳仍堅持上班，實際效率與判斷力都受到影響。根據勞動部資料，2024年台灣勞工平均工時為2030.4小時，連4年上升，也居全球前段班，長工時加上升遷壓力，使員工不敢請假。《比薪水》指出，英國研究顯示，出勤主義造成的生產力損失是曠職的十倍以上，卻往往被忽略。台灣許多企業仍以出勤率、工時長短作為考績依據，讓「忍耐」變成被默許的常態。《比薪水》提出7項建議，協助企業改善現況：修正考核標準、建立彈性代理人、宣導請假制度、主管以身作則、提供心理資源、將出勤問題納入風險管理，以及強化性別友善，將生理假等假別正常化。《比薪水》提醒，出勤主義源於不健康的職場文化，如果企業想降低出勤主義影響，必須全面改革職場，將員工健康納入管理策略，唯有讓員工敢於休息，企業才能提升效率。出勤不等於貢獻，健康才是職場的基礎。