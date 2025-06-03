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星宇航空昨（2）日正式開航北美第四個航點加州安大略，為經常往返大洛杉磯的旅客提供更優質舒適的選擇，首航特別邀請台灣之光郭泓志以安大略宣傳大使的身份蒞臨現場，並分享他親身進出安大略機場的輕鬆體驗。星宇航空台北-安大略航線以A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一週四班。星宇航空商務長梁文龍表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯我們綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。首航活動於桃園國際機場第二航廈D1候機室舉行，現場以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，打造出可愛又歡樂的開航氛圍。宣傳大使郭泓志一現身便吸引眾人目光，不僅擔任首航儀式的「開球嘉賓」，現場更親自分享搭乘星宇航空的體驗及安大略機場的便捷環境。郭泓志說，「我曾在加州旅居多年，非常開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使，安大略機場地點便利、動線流暢，加上星宇航空舒適的設備與貼心服務，讓整段旅程變得非常輕鬆，是連接台灣與南加州的絕佳選擇。」活動現場也設計了趣味十足的「棒球九宮格」投擲挑戰，由郭泓志與星宇空服員上演一場精彩對決。星宇航空特別邀請旅客一起下注，預測勝負，成功猜中的旅客即可獲得由定義視聽美學的Sony提供的HT-AX7隨身劇院組合，以及「不死鳥」郭泓志親筆簽名棒球等好禮，讓現場氣氛熱鬧非凡。歡慶安大略開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，包括限定SNOOPY旅行包與eSIM4Travel美國5GB eSIM，讓旅程更輕鬆便利。同時，星宇航空與視聽領導品牌Sony攜手合作，凡搭乘首航班頭等艙及商務艙旅客，即可獲得Sony WF-1000XM5 真無線降噪耳機，此外，更為安大略首航前三班頭等艙旅客獻上最新上市的Sony WH-1000XM6無線降噪耳罩式耳機，搶先體驗業界最強降噪旗艦機種。星宇亦首度與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂合作，為安大略航線頭等艙旅客打造專屬接送服務，進一步展現頂級奢華的飛行品味。適逢加州迪士尼樂園70週年，星宇航空與加州迪士尼樂園合作，即日起至12月31日止，凡持台北－安大略或台北－洛杉磯航線之登機證，即可至南海岸購物中心（South Coast Plaza）旅客服務中心兌換迪士尼精美小禮及由南海岸購物中心提供的貴賓護照及禮券，讓旅程增添童趣驚喜。此外，參加星宇航空與雄獅旅遊推出的「美西三城、迪士尼樂園70週年八日遊」團體行程，即可獲得迪士尼特製帆布袋及米奇、米妮行李吊牌。