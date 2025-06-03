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民眾黨「掃除綠衛兵」跟藍營青年軍「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤團體，1日各自在北投區積極進行第二階段連署最後衝刺。但因罷瑤領銜人張克晉退出，「鮭魚迴游」亦以失敗告終，罷瑤幾乎無望。然而，國民黨罷免吳思瑤的連署書中，近日又被發現有造假的情況出現，讓本尊也無奈直呼：「惡罷吳思瑤情節超展開，一天比一天離奇，一次比一次更扯！」吳思瑤指出，日前「地動刪瑤」召集人賴苡任才批評民進黨修法沒收罷免領銜人數，結果被踢爆修法的是2016黃國昌，只會賴給清德，不跟國蔥算帳？國蔥敢做不敢當，面對媒體追問，居然跑給記者追；如今又傳出一階罷瑤連署送件中，居然混入了142份「不是罷免吳思瑤」的連署書，讓她質疑「國民黨抄名冊中央廚房被抓包？」政治工作者周軒表示，他昨（2）日拿到一份台北市選委會發給中選會的公文，上面是有關於本次台北市立委所有罷免案，第一階段連署書的清點資料。結果有一句驚人的訊息，罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的「被罷免人」，被台北市選委會抓到，不是「吳思瑤」。周軒也痛批，這太誇張了，國民黨這些人要罷免吳思瑤，居然連署書上面寫的不是「罷免吳思瑤」？濫竽充數，造假舞弊到這種程度？抄連署書都抄錯嗎？蔣萬安、朱立倫跟黃呂錦茹，知道這些事嗎？黃國昌相挺這樣的罷免團體嗎？賴苡任說明天要上法院了，是不是要跟法官一起好好說一下，這是怎麼回事啊？