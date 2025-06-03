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民眾黨立院黨團今（3）日邀請環保團體共同召開記者會，痛批台電在高雄興達電廠及中火都使用無照機組燃煤發電，犧牲中南部人民的健康。其中黃國昌在時代力量的前戰友、前立委陳椒華也以監督施政聯盟召集人身分與會；而台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃醫師也痛批賴政府跟高雄市政府「狼狽為奸」，讓「信賴台電」淪為「耍賴台電」。高雄興達電廠日前爆出無照燃煤事件，引發地方反彈。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌上週也率領黨團成員及國民黨高雄市議員邱于軒、白喬茵，前往興達電廠進行考察。黨團表示，立法院院會今將處理減煤減碳主決議，黨團成員將會投票支持；此外，民眾黨團也已提出《空污法》修法版本，把修惡的「台化條款」後門關上。台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃痛批，中南部民眾長期支持民進黨，但中央政府卻跟高雄市政府「狼狽為奸」，護航台電無照燃煤發電，把「信賴」變「耍賴」。他並比喻，這種發電方式，就跟無照開車一樣，質疑「如果缺醫生，就可以無照行醫？」