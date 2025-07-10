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7月MAGiC TOUCH「天天買一送一」！飲料1元

▲爭鮮今夏「百香果冰沙」爆紅。暑假放送壽司優惠開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

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▲7月爭鮮MAGiC TOUCH「天天買一送一」！飲料1元開喝。（圖／翻攝自爭鮮FB）

爭鮮每週二四鮭貝豪爽吃！鮭魚20元、干貝30元優惠菜單

▲爭鮮「鮭魚生魚片、干貝壽司」加量不加價優惠，7月暑假重出江湖。（圖／爭鮮提供）

はま壽司「生鮭魚加大50%」增量！平日「全品項9折」限店優惠

▲はま壽司「生鮭魚加大50%」增量！平日「全品項9折」限店優惠。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan FB）

7月暑假天氣熱，當然要吃迴轉壽司消暑啊！爭鮮MAGiC TOUCH殺瘋了，7月「天天買一送一」吃海膽、醬燒牛舌、酥炸鮭魚鰭等，午茶飲料一杯1開喝檸檬可樂、可爾必思，限店門市優惠菜單一次看；爭鮮PLUS則有鮭貝豪爽吃活動，每週二「極鮮鮭魚生魚片」20元、「北海道厚鮮干貝」一貫30元，優惠菜單一次看。はま壽司期間限定「生鮭魚加大50%」增量，還有平日「全品項9折」限店優惠被挖出。点爭鮮MAGiC TOUCH暑假7月超狂優惠來報到！，指定品項第一週（7/7～7/11）秘傳醬燒牛舌、第二週（7/14～7/18）海膽盛、第三週（7/21～7/25）酥炸鮭魚鰭、第四週（7/28～8/1）北海道厚切干貝。開喝！第一週（7/7～7/11）檸檬可樂、第二週（7/14～7/18）雪碧、第三週（7/21～7/25）濃厚系奶茶、第四週（7/28～8/1）可爾必思。提醒大家，優惠僅限週一～週五內用，外帶/線上訂餐/外送平台皆不適用；午茶時段每人限購2杯；恕不與其他優惠合併使用；MAGiC TOUCH保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。地址：高雄市楠梓區後昌新路168號 (德民路口)電話：(07)-301-0118地址：高雄市鼓山區美術東二路26號 (青海路口)電話：(07)-550-1966地址：台南市東區中華東路三段258號 (崇德路口)電話：(06)260-2129暑假划算吃爭鮮！7月8日至7月17日活動期間每週二、四，7/8、7/10、7/15、7/17內用限定，，每週二「極鮮鮭魚生魚片 2+1片」60元、相當於一片鮭魚只要20元，每週四「北海道厚鮮干貝 1+1貫」也是60元、換算一貫才30元。喜歡鮭貝的壽司控們，把握優惠開吃。提醒大家，爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利はま壽司即日起至8月6日（數量限定 售完為止），期間限定「生鮭魚加大50%」增量，還有平日限店「全品項9折」優惠！活動僅限中山民權店、南京復興店、信義安、站前店及楊梅店，鮭魚控們想朝聖趕快先訂位。