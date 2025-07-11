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▲談及Kuminga的未來與續約議題，Curry直言：「他的能力與天賦有目共睹，我享受與他並肩作戰的時光」。（圖／美聯社／達志影像）

▲曾3度隨金州勇士奪下NBA美國職籃總冠軍的中鋒Kevon Looney，確定將告別效力10年的灣區生涯，轉投紐奧良鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士休賽季至今沒有太多操作，當家球星Stephen Curry近期在接受訪問時，針對球隊現況與隊友動向發表看法，尤其對於年輕前鋒Jonathan Kuminga給予高度肯定，並正面回應勇士休賽季至今幾乎「按兵不動」的策略。談及Kuminga的未來與續約議題，Curry直言：「他的能力與天賦有目共睹，我享受與他並肩作戰的時光，也堅信他具備在高水平舞台兌現潛力的能力。從球員角度來看，我們總是希望合同的問題越簡單越好，但有些事情無法盡如人意，只能靜觀其變。」根據早前報導，勇士已向Kuminga提出價值790萬美元的資質報價，他目前為受限制自由球員。在自由市場遇冷情況下，他可能與勇士簽下一份可於12月15日後被交易的妥協性續約合約。Curry也展望了即將到來的新賽季：「對我們來說，最重要的是保持健康並打完整個賽季。只要我們的核心陣容健康，就有能力與任何球隊抗衡。Jimmy Butler加盟後的球隊數據也說明，我們的淨效率值高居聯盟前三。我相信陣中年輕球員會在新賽季有所突破，只要我們在細節上做得更好，就能邁向新高度。」針對老隊友Kevon Looney轉戰鵜鶘，Curry也流露不捨：「他是我們更衣室文化不可或缺的一部分，他給予年輕人像大哥般的關照，而在我們眼中，他也仍是個年輕人。他的穩重令人安心，我保證我們會懷念他的聲音與存在，但我也為他拿到一份好合約、證明自己價值感到高興。」Looney於2015年選秀被勇士以第30順位選中，並隨隊拿下三座總冠軍，本季休賽期與鵜鶘簽下2年1600萬美元合約。而對於勇士至今尚未有重大操作的情況，《NBA Analysis Network》記者Brett Siegel則耐人尋味地替管理層發聲：「勇士球迷只是缺乏耐心。他們的高層非常清楚自己在做什麼，我相信等休賽季塵埃落定後，球迷會感到滿意。他們的團隊裡有許多聰明人，他們知道該如何贏球。」截至目前為止，勇士是唯一一支在自由市場開啟後尚未有正式簽約或交易動作的球隊。在外界焦急觀望下，Curry的一席話或許能為勇士球迷帶來一絲信心與耐心。