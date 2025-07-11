近日倫敦大學（University of London）天體物理學家瓊斯（Graham Jones）的研究報告指出，今年7月9日、7月22日和8月5日，都將比標準24小時還要短一點點，因為地球正在發生自轉加速現象。
據《每日郵報》報導，瓊斯紀錄的數據顯示，地球自轉出現意料外的加速，導致今年有3天，7月9日、7月22日和8月5日，都將比標準24小時還要少1.3至1.51毫秒，在這之前的最短日紀錄是2024年7月5日，當時地球自轉快了1.66毫秒，今年則有3天改寫紀錄的機會。
報導指出，目前導致地球自轉加速的確切原因仍不明確，如利物浦大學（University of Liverpool）的地球物理學家荷姆（Richard Holme）就認為，質量分布可能是關鍵之一，諸如冰川融化等現象，導致地球質量分布有了變化，進而影響地球自轉速度。
其他關鍵因素，還包括大氣層變化、地球磁場、地核內活動、洋流與風、季節變化、自然災害等。而地球在今年夏天的「快轉」，可能與月亮的位置有關，畢竟月亮一直透過「潮汐煞車」效應，微妙影響地球自轉。
有科學家甚至認為，大約10到20億年前，地球上的一天時間只有19小時，如今地球快轉1毫秒這種縮短變化，雖然看似微不足道，但經過長年的累積，仍可能將影響逐步具體化，並造成衛星系統、全球定位（GPS）精度下降等狀況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，目前導致地球自轉加速的確切原因仍不明確，如利物浦大學（University of Liverpool）的地球物理學家荷姆（Richard Holme）就認為，質量分布可能是關鍵之一，諸如冰川融化等現象，導致地球質量分布有了變化，進而影響地球自轉速度。
其他關鍵因素，還包括大氣層變化、地球磁場、地核內活動、洋流與風、季節變化、自然災害等。而地球在今年夏天的「快轉」，可能與月亮的位置有關，畢竟月亮一直透過「潮汐煞車」效應，微妙影響地球自轉。
有科學家甚至認為，大約10到20億年前，地球上的一天時間只有19小時，如今地球快轉1毫秒這種縮短變化，雖然看似微不足道，但經過長年的累積，仍可能將影響逐步具體化，並造成衛星系統、全球定位（GPS）精度下降等狀況。