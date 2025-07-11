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罷免藍委與新竹市長高虹安投票將於7月26日舉行，台北市長蔣萬安連續3週陪「本命區」國民黨立委王鴻薇站街口、掃街。不過，媒體詢問王鴻薇昨日61歲的生日願望時，竟口誤喊「大罷免大成功」，知道自己口誤後，她趕緊改口說「大罷免大失敗」。蔣萬安今日一早陪同王鴻薇在南京東路、吉林路口助講，王鴻薇並於會前受訪。針對綠營指控曾王鴻薇曾提案刪除消防預算，王鴻薇表示，民進黨不停造謠，餿掉了拿出來造謠，數發部也不斷恐嚇老百姓iPhone16沒辦法上市，現在不是一樣賣得嚇嚇叫，後來又開始恐嚇Switch 2不能上市，現在還不是熱賣中，民進黨為了搞大罷免大半年都在造謠，現在還拿發酸發餿的謠言還在拿出來講，證明罷團無戲可唱了。針對關稅談判部分傳出台灣要放行美牛內臟部分？王鴻薇表示，我們一直非常擔心美國貿易戰部分，不只是關稅稅率，還會犧牲農民權利，以及犧牲全體民眾的食安，果不其然賴政府要把全體老百姓食安拿到談判桌，希望能夠談到比較好的條件、比較好的稅率，不應該把全體民眾的食安拿到談判桌去做交換。媒體追問昨天生日的生日願望？王鴻薇說，「我第一個願望是是大罷免大成功，對不對？」知道自己口誤後，王鴻薇趕緊說，「對不起，是大罷免大失敗」，第二個願望是平安健康。