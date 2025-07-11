2025年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）全壘打大賽參賽名單正式公布，賽事將於美國時間7月15日在亞特蘭大勇士主場Truist Park舉行。今年參賽陣容雖無「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平等超級巨星，但仍聚集多位具話題性與爆發力的強打者，包括水手重砲Cal Raleigh等人在內超級重砲都磨刀霍霍，準備挑戰冠軍。
年輕潛力股方面，22歲的James Wood與Junior Caminero若奪冠，將刷新Juan Gonzalez在1993年創下的最年輕冠軍紀錄（23歲265天）。另外，擁有怪物打擊能力的Oneil Cruz，曾擊出Statcast紀錄史上最快打速的122.9英哩全壘打（約197.8公里），他的長打火力同樣備受期待。
Byron Buxton今季已擊出479英呎（約146公尺）超大號全壘打，身體素質與力量兼具；Brent Rooker去年轟出39支全壘打，本季也已累積19轟，亦有奪冠實力。至於Jazz Chisholm Jr.則成為自2017年Aaron Judge與Gary Sánchez後，再度代表洋基出賽的選手，挑戰成為隊史第5位全壘打大賽冠軍。
本屆全壘打賽制採三回合淘汰賽制
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2025全壘打大賽確認參賽的八名球員公布
- Ronald Acuña Jr.（勇士）
- Cal Raleigh（水手）
- James Wood（國民）
- Byron Buxton（雙城）
- Oneil Cruz（海盜）
- Junior Caminero（光芒）
- Brent Rooker（運動家）
- Jazz Chisholm Jr.（洋基）
年輕潛力股方面，22歲的James Wood與Junior Caminero若奪冠，將刷新Juan Gonzalez在1993年創下的最年輕冠軍紀錄（23歲265天）。另外，擁有怪物打擊能力的Oneil Cruz，曾擊出Statcast紀錄史上最快打速的122.9英哩全壘打（約197.8公里），他的長打火力同樣備受期待。
Byron Buxton今季已擊出479英呎（約146公尺）超大號全壘打，身體素質與力量兼具；Brent Rooker去年轟出39支全壘打，本季也已累積19轟，亦有奪冠實力。至於Jazz Chisholm Jr.則成為自2017年Aaron Judge與Gary Sánchez後，再度代表洋基出賽的選手，挑戰成為隊史第5位全壘打大賽冠軍。
本屆全壘打賽制採三回合淘汰賽制
- 第一回合每人有3分鐘或最多40球的時間擊球，接著有3出局制的加碼時間，若打出1支超過425英呎（約129.5公尺）全壘打，可再獲得1次加碼機會。前4名將晉級準決賽。
- 準決賽為1對4、2對3對決制，每人2分鐘或最多27球。同分則加賽60秒，如仍無法決勝，將進入每人3次揮棒的延長戰。
- 決賽與準決賽同規則進行。