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2025年溫布頓網球錦標賽進入最高潮，前世界球后Iga Swiatek於女單四強戰中展現草地球場的全面進化，以6：2、6：0橫掃瑞士好手Belinda Bencic，生涯首度闖進溫布頓決賽。她將與擊敗現任世界第一Aryna Sabalenka的美國選手Amanda Anisimova爭奪后冠。「我今天打得很棒，從一開始就能給對手壓力，整場比賽我都很專注、很投入，真的打出一場很穩定的比賽，」Swiatek賽後表示。本季對Swiatek來說並非一帆風順，年初澳網四強賽曾握有賽末點卻不敵Madison Keys，春季更接連失守馬德里與羅馬兩站冠軍，法網也於四強止步，終結她在羅蘭加洛斯的26連勝。不過，她在馬略卡進行草地專項訓練後有明顯進步，連勝場數推進至9場，寫下生涯草地最佳戰績。本場比賽中，Swiatek選擇率先發球便展現主導力，一發得分率高達82%，開局即破發成功並連下三局。雖然比賽曾因場邊觀眾中暑暫停9分鐘，但她很快調整節奏，以強勢壓制奠定首盤勝基。第二盤即便開局出現些許波動，但Bencic未能把握破發機會，反被Swiatek連破帶保，最終以一記直線反拍制勝分完成「貝果」收尾，全場僅耗時74分鐘。值得一提的是，Bencic今年才從產後復出，世界排名自489名一路攀升，在溫網累計出賽超過10小時，表現依然令人敬佩。不過在面對當前狀態火熱的Swiatek時，無法招架其從底線展開的攻勢。此役Swiatek共打出26記制勝球，幾乎與Bencic全場僅得的32分相當。這場壓倒性勝利不僅讓她連續第六度闖進大滿貫決賽，也讓人見識到她在草地場上的新高度，決賽對上Anisimova，將是一場勢均力敵的巔峰對決。