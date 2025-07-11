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▲出國別忘買保險，投保旅遊平安險，各家規定都不同。（圖／記者顏真真攝）

現在暑假是國人的出國旅遊潮，多數旅客都知道要買旅遊平安險，主要保障在國內外旅遊期間，因意外事故造成的人身傷害，包括意外身故、失能、醫療費用等，與旅遊不便險是不同的。現傳出有名母親花4000元幫自己與老公、兩名小孩買旅遊平安保險，小孩在國外因身體不適掛急診，回台後理賠竟然只有107元。根據《鏡週刊》報導，一名母親帶小孩出國前花了快4,000元買全家人的旅平險，包含夫妻以及兩個小孩，小孩到當地身體不適掛急診，醫療費日幣6,480元，回台灣申請理賠只拿到107元。主要原因主要有二，其一，是一般人出國必買的旅平險是主約，只保意外身故，重點在附約，尤其是海外突發疾病險，才能轉嫁海外旅遊時因生病而產生的醫療費；當然，由於海外突發疾病險是附約，所以必須先買一張旅平險主約才能附加，且保額是旅平險的10%。未滿15歲的孩童受限於政府規定孩童喪葬費（死亡險保額）最高69萬元的限額，有些產險公司僅提供69萬元的10%以下為海外突發疾病險保額，也就是在3萬至5萬元間。而目前在市場上的投保規則、及能買到多少保額，各家產壽險規定全都不同。對於長輩也有類似的規定，大部分產險業者承保70歲以上旅行綜合險保額已縮減至500萬元以內，部分甚至只能投保100～500萬。甚至也有產險業者幾乎已經不承保86歲以上年長者的旅遊平安險。不論成人或孩童，在國外急診是按照海外突發疾病險保額的比例理賠，多數是0.5%，僅有少數保單提供1%以上的保額。舉例來說，假設海外突發疾病險的保額是20萬元，理賠1%，那麼，門、急診的理賠上限就是2,000元。而該例子極有可能比例理賠在0.5%，因此才會僅107元。