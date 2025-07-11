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民進黨昨透露花蓮選情55波後，有媒體報導，民進黨中央雖將資源全部放在花蓮，打出「擒賊先擒王」，劍指國民黨團總召傅崐萁，但接觸不到太多關鍵人士，罷免選情非常緊繃。民進黨秘書長林右昌今表示，外界不了解花蓮狀況，在傅氏王朝壓逼下，做任何事情都要非常小心隱密，很多事都是最高機密，還忍著笑說「天機不可洩漏」！《上報》昨報導，儘管綠營與花蓮縣議會議長張峻、無黨籍議員魏嘉賢有共識「反傅」，但林右昌對花蓮地方組織不熟，真要接觸到關鍵大咖、有地方聲望人士並不容易，加上縣府掌控多數行政資源與議員動能，罷團與綠營的空戰與陸戰策略效果極有限，所以林右昌昨天才打出告急牌，強調花蓮罷免選情非常緊繃。林右昌今（11）日上午到台中烏日玉闕朝仁宮，參與公民團體護國繞境活動重新啟動儀式，他受訪時否認揮軍花蓮後難以接觸大咖，並表示這種說法是「不了解花蓮的狀況」。林右昌說，花蓮在傅氏王朝壓逼下，做任何事情都要非常小心隱密，「我們接觸了什麼人、策反什麼人、誰反傅崐萁是最高機密」，最後還加了句「天機不可洩漏」。