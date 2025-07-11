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大罷免投票進入倒數2周，傳聞民進黨內部估計罷免結果為「8+2」，且與領導罷團的聯電創辦人曹興誠產生心結。民進黨秘書長林右昌表示，會說這種話的人，不但不了解民進黨，也不了解公民團體，每個罷區的公民團體都非常值得尊敬、每個罷區都非常重要，民進黨所有黨公職一條心，密切支援罷團，其他部分不會預設立場。日前有媒體報導指出，民進黨內憂心聯電創辦人曹興誠領導的罷團掌握話語權，如同過去三立創辦人林崑海的「海派」般，將成為「曹派」，進而影響綠營2026的選舉布局。林右昌今（11）日上午到台中烏日玉闕朝仁宮，參與公民團體護國繞境活動重新啟動儀式，他受訪時表示，一聽就知道是藍白放話、有心人刻意見縫插針。他說「講這種話的人，我想他不了解民進黨，也不了解公民團體，這種說法不攻自破。」另有媒體報導，民進黨內部有份「8+2」名單，至少要罷免8至12名藍委才能奪回國會主導權，接下來將聯手罷團，拚催破5成投票率。林右昌說，每個罷區公民團體都非常值得尊敬，每個罷區、每一分力量都非常重要，民進黨所有黨公職只有一條心密切支援罷團，其他部分不預設立場。