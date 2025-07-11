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新光金昨（10）日公布6月自結營利，是今年來首度轉虧為盈，而今（11）日是「新新併」與台新金股權轉換最後買進日，以台新金收盤價算，普通股換股沒溢價，但可多賺辛種特別股連三年的股息1.665%，繼昨日爆出21萬張、三個月來最大量後，今日開盤一小時爆10萬張大量，高居台股成交量第一名。新光金控6月單月合併稅後純益為新台幣16.7億元，累計前6月稅後虧損295.47億元，每股稅後虧損1.7元。6月底台幣升值幅度趨緩，匯率波動影響變小，加上股息及投資利益進帳，新壽6月稅後純益2.79億元，單月雖小賺，但累計前6月稅後仍大幅虧損299.68億元。其他新光銀行單月賺10.17億元，累計淨利息收入與淨手續費收入均較去年同期提升，年增率分別為5%及18%，前六月稅後淨利17.85億元。元富證券單月稅後淨利5.28億元，受惠自營操作得宜，獲利較前一個月增加127%；惟受員工安置成本提列之影響，前六月稅後虧損7.38億元。為因應匯率大幅波動，新壽向金管會申請釋出責任準備金，釋出的責任準備金611億元全提存至外匯價格變動準備金，抵禦未來匯率波動。2002年創立的新光金因併入台新金，股票7月14日起停止買賣，7月24日起終止上市走入歷史，之後將改稱「台新新光金控」，並換發新股票。新新併據雙方股東會同意，換股比率為每持有1股新光金股票，可兌換0.672 股台新金普通股，與0.175股台新金「辛種特別股」。其中，辛種特別股期限3年年利率為1.665%，之前有律師換算特別股價值相當於普通股約0.08股，表示簡單算即是以1股新光金換0.752股的台新金。若不算辛種特別股的話，昨天新光金的收盤價剛好是台新金換股比的0.672比1，普通股沒溢價，但多出0.175股台新金「辛種特別股」。新光金今日股價出量走高，開盤以11.6元盤上開出，早盤一度震盪走低，不過今日為「新新併」與台新金股權轉換最後買進日，買單積極搶進，股價一路走高，最高一度來到11.6元，上漲0.25元或2.2%，並且今日開盤一小時爆10萬張大量，上午11點時成交量高達20萬張，高居台股成交量第一名。