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▲漢光41號演習206旅戰支連臨戰訓練，演練戰傷救護。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.11）

▲漢光41號演習206旅戰支連臨戰演練。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.11）

▲漢光41號演習206旅戰支連臨戰演練。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.11）







國軍「漢光41號」演習自9日展開為期10天的實兵演練。其中負責戍守大桃園地區的陸軍第206旅，全旅動員共約3000人，召集地點遍布大桃園地區，進行恢復戰力與臨戰訓練。今（11）日上午206旅戰支連在桃園蘆竹區進行臨戰演練，模擬敵軍小規模部隊侵擾，演習過程中空包彈爆炸聲大響，場面逼真，周邊民眾見到國軍演練肯定爲備戰努力。206旅戰支連臨戰演練模擬敵軍小規模部隊侵擾，部隊接獲命令後立即應變，以T91步槍、輕機槍實施迎敵，並演練官兵受傷後戰傷救護，儘管今日持續下著大雨，但官兵仍絲毫不懈怠演練，演練結束後官兵也集合檢討演習缺失，作為日後改善依據。206旅旅長陳龍豪上校表示，這是教育召集的一項革新，在這一次總共徵集了超過3000名的兵力，同時結合著國防部的戰略指導 (0:23) 來驗證動員能量，運用這14天的臨戰訓練要提升召員的專業專長，還有編制武器射擊，以及作戰計畫演練，要從訓練的過程當中獲取相關的參數，來作為後續在動員部隊精進的方向。周邊民眾見到國軍演練肯定爲備戰努力，由於正值暑假期間，臨戰演練也吸引許多民眾及學生圍觀，一位15歲青年表示，若未來國家有需要時，他會義不容辭加入部隊。