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立法院今天進行4100億特別預算審查，國民黨將衝普發現金1萬元3讀。民進黨秘書長林右昌批評，很多藍委前陣子躲起來「行龜縮大法」，希望百姓忘記過去一年多來的惡行惡狀，現在以為罷免比較穩，又開始作亂，傳出對台電1千億撥補方案寸步不讓，根本是為了政治鬥爭在糟蹋台電與國家經濟。行政院提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，規劃編列4100億元特別預算，國民黨立院黨團總召傅崐萁今（11）日說，其中的撥補台電1千億元全民都反對，要求行政院長卓榮泰先到立法院專案報告，到時候再來決定是否撥補。此外，現在基層哀鴻遍野，政府應該普發現金還錢於民，這部分也會加入修法。林右昌上午到台中烏日玉闕朝仁宮，參與公民團體護國繞境活動重新啟動儀式，他受訪時表示，很多國民黨立委前陣子都躲起來「行龜縮大法」，就是在賭百姓忘記過去一年多來、自己在立法院的惡行惡狀，最近可能覺得民眾真的忘了、罷免比較穩了，又開始作亂。林右昌批評「國民黨真的很亂」，立法院今天進行4100億特別預算審查，昨天傳出要加碼2300億政策買票、普發現金1萬元，今天又傳出對台電1千億撥補方案寸步不讓，藍委需要電的時候就找台電、災害發生要復電還是找台電，需要撥補給台電時又寸步不讓，「真的是錯亂，現在又開始亂搞」。林右昌說，自己的父親是台電基層員工退休，他最懂台電人的辛苦，希望國民黨不要為了政治鬥爭糟蹋台電，更何連中華民國工業總會都公開呼籲，應該為國家經濟全力支持況1千億撥補方案，國民黨現在就是為反對而反對。