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儘管Bryan Woo投出美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）職業生涯代表作，西雅圖水手仍在紐約洋基的猛烈反攻下吞下痛苦敗仗。今（11）日進行的比賽中，洋基靠著當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在延長賽的再見高飛犧牲打，以6：5逆轉擊敗水手，完成三連戰橫掃。此役開局看似是水手的完美之夜，24歲右投Woo七局無安打、送出五次三振，帶領球隊一度取得5：0領先。這位本季表現穩定的年輕先發也剛獲選生涯首次明星賽，賽前從未在大聯盟投滿七局或超過100球，此戰他投出生涯最多的103球。然而第八局風雲變色。Jazz Chisholm Jr.的安打打破Woo的無安打紀錄，隨後又被擊出安打與高飛犧牲打，教練團決定將他換下。接替的牛棚投手Matt Brash隨即挨了Giancarlo Stanton的兩分砲，將比數追近至3：5。賈吉再見高飛犧牲打 洋基大逆轉第九局，水手無功而返後交由明星終結者Andrés Muñoz登板救援，試圖穩住勝果，卻讓洋基攻占滿壘，最後被Austin Wells敲出兩分打點安打追平比分。進入延長賽第十局，洋基再度攻佔滿壘，Judge擊出中外野的高飛犧牲打，水手外野手Julio Rodríguez雖然順利接殺，但三壘跑者Anthony Volpe成功滑回本壘，演出再見得分。這場比賽原本是Woo展現明星價值的舞台，他本季已累積17場先發，場場至少投滿六局，目前擁有2.77防禦率、104次三振與0.96 WHIP，為水手先發輪值之最。不過，最終他的好投功虧一簣，成為洋基逆襲戲碼的背景。這場比賽勝出後，洋基完成對水手的三連戰橫掃。水手將在明星賽前最後一個系列賽作客底特律老虎，而洋基則回主場迎戰芝加哥小熊。