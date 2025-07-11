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🟡街口支付聲明全文

▲街口支付聲明全文。（圖／取自街口支付臉書）

台灣電子支付市場龍頭「街口支付」母公司「街口金融科技」，2023年以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易案無效，須返還交易款，並准許泰山假執行，昨（10）日總公司遭台北地方法院查封，引起各界熱議。街口支付用戶達681萬人，不少人都擔心權益受到影響，紛紛解除銀行帳戶與信用卡綁定自保。對此，街口支付稍早發出聲明，強調街口支付為獨立經營的子公司，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯，用戶權益、店家合作皆不受影響。街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損。街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常。街口電子支付股份有限公司 謹