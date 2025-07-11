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丹娜絲颱風重創台南，不少民眾還遇到電力中斷，家裡停電，台南市長黃偉哲在臉書分享台電人員在學甲搶修電力，遇到路上阿伯特別跟台電人員致謝，結果影片反遭罵翻。黃偉哲回應表示，民眾壓力需要找到出口，他願意當民眾情緒宣洩出口。根據黃偉哲影片，台電人員在學甲修復電桿的時候，有阿伯特別停下來鼓勵。他想對這位阿伯說：謝謝阿伯給的溫暖，我們會全力盡速來完成修復工作，也謝謝大家的體諒。不過網友卻罵翻，「我是真的真的很感謝第一線人員搶修的辛勞，他們也都是有家庭的人卻需要為了我們這些民眾挺身而出！但是你們這些官員呢？除了在家裡吹冷氣發這些有的沒有的文章，還能幫忙什麼？你怎麼不發發電機先給我們用？還是來家家戶戶拜訪發個手電筒、手持電風扇或是行動電源？我們最終還是百姓之間自助自救！要你們這些官員做什麼！」「當然很體諒台電相關人員的辛苦，那請問政府在幹嘛？台電負責修復電力，政府單位不是應該來清理大型鐵皮來讓台電可以維修嗎？結果呢？人民割傷手移開鐵片，才有修復電力的機會，請問「您」覺得合理嗎？政府存在的意義為何呢？今天很謝謝有民眾自發送餐至北門區，那再請問「您」的政府團隊在幹什麼呢？忙著轉發別人傳給你的影片嗎？」