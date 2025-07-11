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印度航空（Air India）AI171航班墜機事故，機上241人及地面19人罹難，調查出現重大進展，美國官員初步評估，事故原因或許與機體本身無關，而可能是飛行員操作失誤，但目前無法確定是意外還是刻意操作。印度航空AI171航班在印度時間6月12日下午，於印度亞美達巴德機場起飛30秒後，墜毀在機場旁住宅區的醫學院宿舍，機上乘客及機組員共242人，僅一名英國籍乘客倖存，其餘241人全數罹難，並至少波及地面上19人死亡，多人受傷。這起嚴重空難也是波音787夢幻客機的首起致命空難。據《華爾街日報》引述消息人士說法，美國官員初步調查發現，控制雙引擎燃油供應的關鍵開關被關閉，導致客機起飛後就失去推力。正常情況下，這些開關都應該保持開啟。若燃油開關真的遭到關閉，就能解釋飛機緊急供電系統「沖壓空氣渦輪機」在墜毀前啟動。但目前仍無法確定，究竟是意外導致開關關閉，還是機長刻意為之。且尚無跡象表明AI171的機型「波音787-8夢幻客機」存在任何問題。印度航空民航官員莫霍爾（Murlidhar Mohol）表示，事故機長擁有超過1萬小時大型客機飛行經驗，副機長也有3400小時資歷，目前無法確定墜機原因，因為調查仍在進行中。雙引擎同時停止是極其罕見的事件。