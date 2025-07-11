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▲台北地院前往街口金融科技公司進行查封，目前辦公室已經人去樓空，員工現階段改爲居家工作。（圖／民眾提供）

街口支付「檢查餘額」步驟

街口支付「提領餘額」步驟

街口支付「信用卡、銀行帳戶綁定解除」步驟

▲在街口支付App內的「我的」頁面，可以在裡面查詢餘額，同時解除綁定。（圖／手機截圖）

在台灣擁有高達658萬名用戶的「街口支付」，2024年將約四成股權以36億元出售給泰山企業，但泰山新經營團隊上任後，主張交易決議無效並要求返還投資款。法院最終判決街口金融科技須全額返還36億元，在7月10日街口總部進行查封，辦公室瞬間人去樓空，引發街口支付大量用戶不安，甚至有不少網友們勸：快把錢領出來，已經出現了逃難潮。街口支付的母公司爆發資金官司，母公司原本應該要歸還泰山企業的36億元消失，總部300名員工也全改為居家上班，658萬用戶的權益該怎麼辦？資安會出現漏洞嗎？。但據了解，已經有平台陸續關閉街口支付。面對此一風波，街口已經出現逃難潮，大量用戶提領帳戶餘額、解除綁定信用卡，完整步驟整理如下：「街口支付」App > 點選右下角「我的」分頁，即可在上方看到「街口帳戶」顯示的即時餘額。「街口支付」App > 點選右下角「我的」分頁>點選上方「街口帳戶」>選擇「轉出」>輸入欲轉出的金額>選擇要轉出的銀行帳戶>確認資訊無誤後，點選「確認轉出」>輸入交易密碼或驗證身分後即可完成。轉出時間及手續費依各銀行規定而異，部分銀行可能需1~2個工作天入帳。街口支付」App > 點選右下角「我的」分頁>點選「支付工具」>在已綁定的信用卡列表中，選擇要解除綁定的信用卡>點選該卡片旁的「解除綁定」或「刪除」按鈕>按照App指示進行身分驗證，確認後即完成信用卡解除綁定。