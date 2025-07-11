我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣電子支付市場龍頭「街口支付」母公司「街口金融科技」，2023年以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易案無效，須返還交易款，昨（10）日總公司遭台北地方法院查封未果，卻引發681萬用戶擔憂。對此，街口支付強調，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯，營運、財務、用戶權益不受影響，同時街口支付董事長梅驊及總經理范庭甄下午也會出面說明。根據金管會統計，截至今（2025）年5月底電子支付帳戶總使用者人數約3263萬人，其中用戶數最多的是一卡通iPASS MONEY有694.19萬人，再來就是街口支付有681.01萬人，全支付600.59萬人排第3，第4名則為悠遊付有359.50萬人。不過，街口支付近來卻捲入母公司以36億元出售4成股權給泰山公司爭議案。主要是泰山2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超被控為阻止市場派，炒作自家股價，賣掉金雞母全家便利商店持股，以36億元高價買進街口支付4成股權。經營權易手，泰山公司股東向台北地檢署告發詹景超涉犯特別背信等罪，泰山公司也以街口支付交易案違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。今年5月，法院判決街口股權交易案無效，街口金科必須返還近36億元及5%年息，並准泰山繳交近12億元擔保金，啟動假執行。但法院向銀行調閱街口金科相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的結清、幾無往來、存款不足千元。由於相關帳戶執行無效果，台北地院民事執行處依據泰山公司的聲請，昨日下午前往台北市長安東路2段街口金科公司總部針對36億元的債權執行查封，但發現街口金科員工多已離開辦公室，連在大樓1樓入口處的招牌都被拆走，且依現場狀況都是街口支付的員工在使用，無法判斷有無街口金科的財產，又街口支付人員當場提出異議，最後未進行查封，要求泰山再陳報動產所在地，擇日繼續執行。對於母公司被執行查封，街口支付昨日也發出聲明強調，該公司是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管的電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100%的信託保障。街口支付強調，所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。街口支付營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常。同時，為避免客戶恐慌，街口支付董事長梅驊及總經理范庭甄今日下午2點也將出面說明。